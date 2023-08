Ascensão da Índia, crise da Rússia: como o dinheiro está moldando uma nova corrida espacial

FOTO DE ARQUIVO: Uma imagem da câmera do módulo lunar Luna-25 mostra a Cratera Zeeman no outro lado da lua em 17 de agosto de 2023. Esta imagem é fornecida pelos editores Roscosmos/Manual Focus via Reuters. Terceiro. Empréstimo compulsório./Foto arquivo Obter direitos de licença

BENGALURU/WASHINGTON, 22 de agosto (Reuters) – A corrida espacial é sobre ciência, orgulho nacional e uma nova fronteira: dinheiro, já que a Índia pretende pousar primeiro no pólo sul da lua esta semana.

Chandrayaan-3 da Índia pousará no pólo sul da lua na quarta-feira. Se for bem-sucedido, analistas e executivos esperam um impulso imediato para a nascente indústria espacial do país do sul da Ásia.

O Luna-25 da Rússia, lançado há duas semanas, estava a caminho de chegar lá primeiro – antes que o módulo de aterrissagem saísse de órbita, possivelmente levando fundos para uma missão sucessora, dizem analistas.

A corrida repentina para alcançar uma região anteriormente inexplorada da lua é uma reminiscência da corrida espacial dos anos 1960 entre os Estados Unidos e a União Soviética.

Mas agora o espaço é um negócio, e o polo sul da lua é um prêmio, já que os planejadores esperam que o gelo de água ali sustente futuras colônias lunares, operações de mineração e missões a Marte.

Impulsionada pelo primeiro-ministro Narendra Modi, a Índia privatizou os lançamentos espaciais e quer abrir o setor ao investimento estrangeiro, com o objetivo de aumentar em cinco vezes sua participação no mercado global de lançamentos na próxima década.

Se o Chandrayaan-3 for bem-sucedido, os analistas esperam que a indústria espacial da Índia capitalize sua reputação de engenharia de custos competitivos. A Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO) gastou apenas US$ 74 milhões nesta missão.

A NASA, em comparação, está a caminho de gastar cerca de US$ 93 bilhões em seu programa lunar Artemis até 2025, estimou o inspetor geral da agência espacial dos EUA.

“No momento em que esta missão é bem-sucedida, ela aumenta o perfil de todos os associados a ela”, disse Ajay Lele, consultor do Instituto Manohar Parrikar de Estudos e Análises de Defesa, em Nova Delhi.

“Quando o mundo vê uma missão como esta, eles não veem a ISRO sozinha.”

Crise na Rússia

Apesar das sanções ocidentais por causa da guerra na Ucrânia e do crescente isolamento, a Rússia conseguiu lançar um tiro na lua. Mas alguns especialistas duvidam da capacidade de financiar um sucessor do Luna-25. A Rússia não revelou quanto gastou na missão.

“Os gastos com a exploração espacial são sistematicamente reduzidos a cada ano”, disse Vadim Lukashevich, um especialista espacial independente e autor baseado em Moscou.

Ele acrescentou que o Luna-25 é “altamente improvável” como prioridade orçamentária da Rússia para a guerra na Ucrânia.

A Rússia estava considerando contribuir para o programa Artemis da NASA até 2021, quando disse que faria parceria com o programa lunar da China. Poucos detalhes desse esforço foram divulgados.

A China fez o primeiro pouso suave no outro lado da lua em 2019 e planeja mais missões. A empresa de pesquisa espacial Euroconsult estima que a China gastará US$ 12 bilhões em seu programa espacial até 2022.

Manual da NASA

Mas, ao abri-lo para o dinheiro privado, as autoridades dizem que a NASA deu à Índia um manual a seguir.

A SpaceX de Elon Musk, por exemplo, está desenvolvendo o foguete Starship para seu negócio de lançamento de satélites, e a NASA está enviando astronautas para a superfície da lua sob um contrato de US$ 3 bilhões.

Além desse acordo, Musk disse que a SpaceX gastará cerca de US$ 2 bilhões na Starship este ano.

As empresas espaciais norte-americanas Astrobotic e Intuition Engines (LUNR.O) estão desenvolvendo aterrissadores lunares que devem ser lançados no pólo sul da lua até o final do ano ou em 2024.

E empresas como a Axiom Space e a Blue Origin de Jeff Bezos estão construindo sucessores para a Estação Espacial Internacional com financiamento privado. Na segunda-feira, a Axiom levantou US$ 350 milhões de investidores sauditas e sul-coreanos.

O espaço é perigoso. A última tentativa da Índia falhou em 2019, mesmo ano em que uma startup israelense falhou em pousar na lua com financiamento privado. A startup japonesa Icespace (9348.T) falhou em sua tentativa de pousar este ano.

“Pousar na lua é difícil”, disse Bethany Ellman, professora do Instituto de Tecnologia da Califórnia que está trabalhando com a NASA em uma missão de 2024 para mapear o pólo sul da lua e seu gelo de água.

“Nos últimos anos, a lua parece estar comendo a espaçonave.”

(Esta história foi revisada para incluir o índice Reuters Instrument no parágrafo 21)

