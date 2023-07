Cervos podem transmitir Covid para humanos várias vezes, sugere nova pesquisa

Os americanos transmitiram o COVID-19 para cervos selvagens centenas de vezes, sugere uma análise de milhares de amostras coletadas dos animais, e as pessoas pegaram e espalharam variantes mutantes de cervos pelo menos três vezes.

Análise Publicado na segunda-feira Ele decorre do primeiro ano de um esforço federal plurianual do Serviço de Inspeção de Saúde Animal e Vegetal do Departamento de Agricultura dos EUA, ou APHIS, para estudar a propagação do vírus na vida selvagem dos EUA.

De novembro de 2021 a abril de 2022, os cientistas analisaram 8.830 amostras coletadas de cervos selvagens de cauda branca em 26 estados e Washington, DC, testando o tipo de covid que infectou 282 deles.

Comparando sequências de vírus em veados com outras amostras divulgadas publicamente Bancos de dados de infecções humanas Eles foram capazes de rastrear a propagação dessas variações entre humanos e animais ao redor do mundo.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



Um total de 109 “eventos de transbordamento independentes” foram identificados, com vírus encontrados em cervos correspondentes a precursores de humanos infectados anteriormente.

Uma foto de arquivo de um cervo de cauda branca em Nova Jersey Tayfun Coskun/Agência Anadolu via Getty Images



Muitos desses vírus parecem ainda estar mudando e se espalhando entre os cervos, incluindo os tipos alfa, gama e delta, levando a um aumento nas mortes no início da epidemia, mesmo depois que essas linhagens foram enterradas por ondas sucessivas de tipos omicron. Domine o país inteiro.

Dezoito amostras foram relatadas como “não tendo sequências SARS-CoV-2 humanas geneticamente próximas na mesma posição”, o que dificultou os esforços para detectar variações precursoras em humanos.

“No geral, este estudo demonstrou que novos vírus humanos continuam a ser frequentemente introduzidos em cervos de cauda branca e que os VOCs SARS-CoV-2 são capazes de persistir em cervos de cauda branca, mesmo depois que essas variantes se tornaram raras no população humana”, escreveram os autores do estudo.

Todos os três tinham mutações que correspondiam a um padrão único de transmissão, primeiro de humano para cervo e depois de cervo para humano em outro chamado “spillback”. Dois desses tipos de vazamento ocorreram na Carolina do Norte e um em Massachusetts.

Uma investigação com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças encontrou três indivíduos infectados com uma variante dessa mutação característica dos cervos, bem como um punhado de leões de zoológico infectados com a mesma cepa.

Nenhum dos humanos alegou ter um relacionamento próximo com o cervo ou o zoológico.

doenças zoonóticas

Pesquisadores do APHIS está estudando O cervo-de-cauda-branca, entre muitas espécies da vida selvagem americana, pode agir como as chamadas “espécies de reservatório” durante longos períodos de tempo quando o vírus sofre mutação? espalhados entre os cervos.

Relatório anterior de Cientistas no Canadá Foi detectada uma “linhagem altamente divergente de SARS-CoV-2” transmitida de cervos para humanos.

À medida que o vírus se espalha entre humanos e animais selvagens, os cientistas do governo estão preocupados com a forma como isso pode afetar os animais.

“Os cervos interagem rotineiramente com os humanos e são comumente encontrados em ambientes humanos – perto de nossas casas, animais de estimação, águas residuais e lixo”, disse Xiu-Feng Wan, professor da Universidade de Missouri, em um comunicado à imprensa. libertação Anunciando os resultados.

Os autores do artigo apontaram outros exemplos de doenças que se espalham entre pessoas e veados, como o surto anterior de tuberculose bovina entre veados. Isso foi anexado Para os esforços locais de “suplementação” para aumentar as populações de cervos selvagens em Michigan.

O CDC exortou anteriormente os americanos a evitar contato próximo com a vida selvagem e seus resíduos, os quais reduzem a transmissão. de SARS-CoV-2 Assim como outros chamados perigosos doenças zoonóticas Espalhada entre humanos e animais.

“O potencial para SARS-CoV-2, ou qualquer doença zoonótica, persistir e evoluir em populações de animais selvagens pode representar riscos únicos à saúde pública”, disse Wan.

Disseminação internacional do coronavírus Avançar

Avançar