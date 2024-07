Por que um pedido de troca de Brandon Ayuk poderia atrapalhar a história recente dos 49ers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os 49ers não são novidade em situações contratuais controversas.

Na verdade, craques descontentes ou confusos têm sido uma parte constante do calendário de verão do 49ers nos últimos cinco anos. Tight end George Kittle 2020. Linebacker Fred Warner 2021. Wide receiver Tebow Samuel 2022. Edge rusher Nick Bosa no verão passado.

Desta vez, é a vez do wide receiver Brandon Iuk aproveitar como os 49ers conduzem seus negócios.

A saga teve sua primeira reviravolta significativa na terça-feira, uma semana antes dos Warriors chegarem a Santa Clara para o campo de treinamento. Iuk solicitou uma troca, informou Mike Garafolo da NFL Media, citando uma fonte.

Segundo Garafolo, os 49ers “não estão dispostos a negociar desde maio”.

Adam Schefter, da ESPN, relatou mais tarde que os 49ers “não tinham intenção” de negociar Iuck.

Aiyuk é representado pelo agente Ryan Williams, que também é amigo próximo do gerente geral do 49ers, John Lynch.

Ayyuk disse recentemente Podcast “O Pivô” Ele acreditava que estava perto de assinar uma prorrogação de contrato no início da temporada.

Então, obviamente, o mercado de receptores largos mudou, e também o valor percebido do IUC.

O recebedor do Detroit, Amon-Ra St. Brown, assinou uma extensão de contrato de US$ 120 milhões em abril. Jaylen Waddle, de Miami, assinou uma extensão de três anos no valor de US$ 85 milhões em maio.

Embora certamente não seja um desenvolvimento chocante, Ayuk e Williams acreditam que as coisas estão ficando sérias o suficiente para exigir medidas drásticas.

Lynch foi aberto nos primeiros estágios da entressafra, revelando que as equipes o contataram para perguntar sobre a disponibilidade de Ayuk.

Os 49ers fecharam a porta para qualquer discussão comercial após o primeiro dia do draft da NFL, disse Lynch.

O wide receiver do 49ers na Flórida, Ricky Pearsall no. 31 exames gerais selecionados. Eles assinaram com o wide receiver Javon Jennings uma extensão de contrato de dois anos e selecionaram o tight end do Arizona, Jacob Cowing, na quarta rodada do draft.

“Estamos entusiasmados com nosso grupo de wide receivers”, disse Lynch no final de abril. “Na verdade, (estamos) felizes. Estamos muito entusiasmados com isso e entusiasmados por ter Ricky nessa equipe e torná-la ainda mais forte.

Ayuk liderou os 49ers em recepções e jardas em cada uma das últimas duas temporadas. Nessas duas temporadas, Iuk teve 153 recepções para 2.357 jardas e 15 touchdowns.

Quando Samuel solicitou uma troca há dois anos, Lynch disse: “Eu seria um tolo se negociasse com ele”.

Talvez, acredita Lynch, o mesmo se aplique a Ayuk. Os 49ers têm um grande contrato com o quarterback Brock Purdy daqui a um ano, então há implicações no teto salarial sobre por que San Francisco teria justificativa em se recusar a atender às demandas de Ayuk.

Mas em 2024, não há dúvida de que o IUC – insatisfeito ou não – é o melhor time do elenco do 49er.

Embora seja difícil acreditar que Iuk vá a algum lugar nesta entressafra, os 49ers terão que decidir se ele e um contrato de valor de mercado são os melhores para o futuro da organização.

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk