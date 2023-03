Capítulo 4′ Eyes $ 8 milhões de visualizações de quinta-feira – prazo

Lionsgate

sexta-feira de manhã Atualização após o exclusivo: John Wick: Capítulo 4 chegou oficialmente US$ 8,9 milhões. O filme também tem a melhor pontuação de público da noite passada com 96% no Rotten Tomatoes. Não fique chocado se o filme ultrapassar US$ 70 milhões em sua estreia nos EUA/Canadá em 1.700 cinemas premium em uma contagem de cinemas de 3.855. John Wick Estrelado por Lance Reddick. Teremos mais atualizações para você assim que chegarem.

Quinta à noite exclusiva: Criticamente aclamado John Wick O tempo todo, Lionsgate John Wick: Capítulo 4, Hoje à noite, a franquia está no topo das prévias de quinta-feira, com uma estimativa da indústria de US$ 8 milhões.

As prévias do filme classificado como R começaram hoje às 15h. Rastrear a sequência dirigida por Chad Stahelski para um fim de semana de abertura de $ 65 milhões a $ 70 milhões, isso representaria o melhor estado de uma franquia.

Um número de visualização estimado de US$ 8 milhões facilita o número de visualização de US$ 5,9 milhões John Wick: Capítulo 3 – Parabellum Em maio de 2019, superou o dia de abertura da franquia anterior de $ 22,6 milhões e um total de $ 56,8 milhões em 3 dias.

John Wick: Capítulo 4As prévias também estão à frente de 2018 dia das Bruxas Quinta à noite $ 7,7 milhões, sexta-feira $ 33 milhões e três dias $ 76,2 milhões. Capítulo 4 Júpiter também está à frente das prévias Meninos maus para a vida ($ 6,3 milhões), que acabou passando para $ 62,5 milhões de sexta a domingo em janeiro de 2020.

Uma empresa de bilheteria que fornece horários de exibição para Google, IMDB, Bing, TikTok e Apple por meio de seu produto Pulse. John Wick: Capítulo 4Abertura da venda de fim de semana superando-os John Wick: Capítulo 3 – Parabellum, E vende mais de 3 vezes mais ingressos Trem-bala No mesmo ponto em seus ciclos de vendas.

Parabelo É classificado como a segunda melhor estreia de Keanu Reeves de todos os tempos nas bilheterias domésticas, atrás de 2003. A Matrix Recarregada Fim de semana de cinco dias de sexta a domingo $ 91,7 milhões, $ 134,2 milhões.

Uma perspectiva global John Wick: Capítulo 4 $ 115M de 71 territórios, incluindo Reino Unido, Alemanha, Austrália, França, Itália, Espanha e México.

Teremos mais atualizações amanhã de manhã. Há sempre a possibilidade de que esses números possam mudar. Negócios noturnos são esperados para esta sequência favorita dos fãs.