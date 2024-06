NASA diz que o Telescópio Espacial Hubble está enfrentando contratempos, mas deve funcionar por anos

Um problema com um dos três giroscópios restantes do Telescópio Espacial Hubble, crítico para mirar e travar alvos, limitará algumas observações, mas levou os gerentes da missão a mudar para um modo de controle de backup que manterá o icônico observatório funcionando até a década de 2030, disseram autoridades. disse. terça-feira

“Ainda acreditamos que podemos fazer nova ciência e operar o Hubble com muito sucesso no final da década de 20 e na década de 2030”, disse o gerente do projeto do Hubble, Patrick Kruse, aos repórteres em uma teleconferência à tarde.

Enquanto isso, Mark Clampin, diretor de astrofísica da sede da NASA, disse que a agência rejeitou uma proposta de missão comercial, pelo menos por enquanto. Para elevar o Hubble a altitudes mais elevadas A SpaceX usa a espaçonave Crew Dragon. O veterano da SpaceX e da Crew Dragon, Jared Isaacman, sugeriu o voo como uma forma de prolongar a vida do Hubble.

Acrescentando Telescópio Para altitudes mais elevadas, os efeitos sutis de “arrasto” na atmosfera externa extrema, que age lenta mas seguramente para arrastar uma espaçonave de volta à Terra, podem ser reduzidos. Isaacman, um bilionário que fretou o primeiro voo totalmente comercial para a órbita baixa da Terra em 2021, está treinando para liderar mais três missões “Polaris” da SpaceX, incluindo uma neste verão, na qual ele planeja se tornar o primeiro cidadão privado a permanecer em um espaço aberto. eclodir e flutuar, se não andar, no espaço.

Mas os gerentes do projeto dizem que o Mars Hubble não corre o risco de retornar à Terra tão cedo. Cálculos recentes mostram que permanecerá em órbita pelo menos até 2035, dando tempo para considerar possíveis opções, se necessário, no futuro.

“Depois de examinar as capacidades comerciais atuais, não vamos buscar um novo incentivo neste momento”, disse Clampin. “Apreciamos muito a análise aprofundada conduzida pela NASA e pelo programa (SpaceX-Isaacman) e pelos nossos outros parceiros potenciais, e certamente nos dá uma excelente visão sobre as considerações para a construção de uma futura missão de reinicialização comercial.

“Mas a nossa avaliação levantou uma série de considerações, incluindo riscos potenciais, como a perda prematura de ciência e alguns desafios técnicos. Portanto, embora reiniciar seja uma opção para o futuro, acreditamos que é necessário algum trabalho adicional para determinar se os retornos científicos a longo prazo superam o risco científico de curto prazo.” .”

Décadas de serviço do Hubble no espaço

O Telescópio Espacial Hubble foi lançado a bordo da nave Discovery em 24 de abril de 1990 com um espelho famoso por falhas, o capítulo de abertura de uma história improvável em que uma equipe de reparos de caminhada espacial transformou um constrangimento nacional em um ícone internacional da ciência.

O Hubble inicialmente sofreu um erro durante a fabricação do espelho primário de 94,5 polegadas, que resultou em um defeito óptico chamado aberração esférica, que impediu o telescópio de focar nitidamente a luz das estrelas.

Mas os engenheiros rapidamente encontraram uma maneira de corrigir a visão embaçada do Hubble. Eles projetaram uma nova câmera equipada com espelhos relé para prescrições que neutralizam com precisão a aberração do espelho primário. Outro instrumento, chamado COSTAR, foi projetado para injetar luz corrigida nos outros instrumentos do Hubble.



Durante uma missão de manutenção do ônibus espacial em dezembro de 1993, as novas Wide Field Planetary Camera 2 e COSTAR foram instaladas pelos astronautas do voo espacial. Eles substituíram os painéis solares e outros componentes importantes do Hubble.

A NASA iniciará mais quatro missões de manutenção, instalando instrumentos novos e modernos e substituindo componentes antigos, como sensores críticos de micro-orientação e giroscópios que movem o telescópio de um alvo a outro e depois rocha sobre rocha para observações detalhadas.

Os giroscópios são essenciais para a longevidade do Hubble. O telescópio foi lançado com seis giroscópios ultraestáveis, mas apenas três são necessários para operação normal por vez. Durante a manutenção final em 2009, todos os seis foram substituídos. Três das novas unidades continham componentes propensos à corrosão, enquanto as outras três tinham um design melhorado que reduziu significativamente ou eliminou esse risco.

De qualquer forma, no 30º aniversário do Hubble em 2020, três dos seis giroscópios de modelos mais antigos falharam.

Uma das três unidades restantes é o giroscópio no. 3, começou a agir de forma irregular mais cedo e seu desempenho deteriorou-se gradualmente. Em 24 de maio, o giroscópio foi desligado e o observatório foi colocado em “modo de segurança”, interrompendo as operações científicas enquanto os engenheiros discutiam suas opções.

Sabendo que as falhas do giroscópio eram inevitáveis, os engenheiros já haviam desenvolvido um software que permitiria ao Hubble operar com dois giroscópios ou apenas um. A desvantagem é que o telescópio só pode atingir alvos na metade do céu em um determinado momento, sem que todos os três giroscópios estejam 85% ou mais no alvo.

Embora o telescópio pudesse ser operado de forma mais eficiente com dois giroscópios, os engenheiros decidiram que faria mais sentido manter uma das duas unidades saudáveis ​​restantes em modo de espera e alimentar o Hubble com apenas um giroscópio, mantendo o outro de reserva para uso. quantidade necessária.

“Nossa equipe desenvolveu pela primeira vez um plano para uma operação de giroscópio há 20 anos, e este é o melhor modo para prolongar a vida do Hubble”, disse Kruse. “Existem algumas limitações. Demora muito tempo para passar de uma atitude-alvo para outra e alcançar essa meta científica.

“Isso levaria a menos eficiência no agendamento de observações científicas. Atualmente programamos cerca de 85 órbitas por semana e esperamos poder agendar 74 horas por semana, portanto a eficiência do agendamento cai 12%.”

Além disso, como o movimento do telescópio no modo giroscópio único é menos preciso e sujeito a erros, “não temos muita flexibilidade sobre onde podemos olhar o céu em um determinado momento. Mas uma vez por ano, temos o céu inteiro .”

Outra limitação: o telescópio não consegue localizar e rastrear alvos mais próximos do que a órbita de Marte, embora tais observações sejam raras, mesmo no modo de três giroscópios.

Enquanto isso, os engenheiros planejam ativar o modo de controle de giroscópio único nos próximos dias e devolver o Hubble às operações científicas em meados do mês.

“Atualizamos as estimativas de confiabilidade dos giroscópios… e concluímos que (temos) uma probabilidade superior a 70% de operar pelo menos um giroscópio até 2035”, disse Kruse.

O Telescópio Espacial James Webb, sensível ao infravermelho, baseia-se no legado do Hubble, avançando mais profundamente no espaço e no tempo e criando um fluxo constante de descobertas enquanto se move para a vanguarda da astronomia baseada no espaço. Mas o Hubble ainda está a fazer observações de classe mundial e os astrónomos querem mantê-lo a funcionar o maior tempo possível.

