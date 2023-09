Observação de tempestade perto da Nova Inglaterra

O furacão Lee emergiu como uma tempestade pós-tropical depois que seus efeitos atingiram a costa neste fim de semana, após uma longa viagem através do Atlântico, onde passou várias horas na categoria 5. A tempestade continuará a atingir o leste da Nova Inglaterra e o Atlântico Canadá no sábado, com fortes chuvas, ventos fortes e ondas.

O pior da situação começou na sexta-feira, com “Lee rastreando mais de 160 quilômetros a leste na manhã de sábado”, disse o especialista em furacões Aquaweather, Dan Kotlowski.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões, condições de furacão e inundações costeiras são possíveis em partes do leste do Maine, sul de New Brunswick e oeste da Nova Escócia no sábado.

De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional de Boston, ventos fortes se desenvolverão na região externa de Cape Cod, passando por Nantucket, das 5h às 11h de sábado. As inundações costeiras podem continuar até a manhã de sábado em áreas com rajadas de vento de 55-65 mph e marés altas.

Maine estava em estado de emergência na tarde de quinta-feira, enfrentando seu primeiro alerta de tornado em 15 anos. A governadora Maura Healey também declarou estado de emergência em Massachusetts na sexta-feira.

As províncias canadenses enfrentaram condições de furacão na sexta-feira no sul de New Brunswick e em grande parte da Nova Escócia, disse o centro de furacões. Existe a possibilidade de queda de árvores e falta de energia.

