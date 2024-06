As ações da Nike despencaram depois que a empresa projetou um declínio nas vendas maior do que o esperado em 2025

As ações da Nike (NKE) caíram até 19% na sexta-feira, depois que o varejista disse que espera que a receita seja menor do que se pensava anteriormente no próximo ano.

A empresa disse na quinta-feira que espera que a receita caia na casa de um dígito médio em 2025, incluindo uma queda esperada de 10% no primeiro trimestre. A Nike inicialmente orientou o crescimento geral das vendas até 2025.

As ações da Nike caminhavam para a pior queda diária desde 2001.

A orientação reflete a tendência contínua da Nike durante o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, anunciou o sapateiro após o expediente de quinta-feira. A receita trimestral no quarto trimestre caiu 2% em relação ao ano anterior, para 12,61 bilhões de dólares, em comparação com a estimativa de Wall Street de 12,86 bilhões de dólares. Enquanto isso, o lucro por ação da Nike de US$ 0,99 superou as expectativas dos analistas de US$ 0,66. As vendas diretas ao consumidor da Nike caíram 8% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, para US$ 5,1 bilhões.

“Finança [2025] Será um ano transformador para o nosso negócio”, disse o CEO da Nike, John Donahoe, durante a teleconferência de resultados da empresa.

A empresa está tentando reanimar o crescimento das vendas no que até agora tem sido um ano sem brilho para as ações. O analista da Morningstar Equity, David Schwartz, disse ao Yahoo Finance que o número de vendas foi “muito fraco” e foi a principal preocupação do lançamento.

O analista do Morgan Stanley, Alex Stratton, rebaixou a Nike de sobrepeso para peso igual, observando que as ações da Nike foram colocadas na “caixa de penalidade” no curto prazo. Stratton reduziu seu preço-alvo de US$ 114 para US$ 79.

“Apesar de passar por uma mudança estratégica, o desempenho recente tem sido problemático nos trimestres

falhas e cortes de orientação”, escreveu Stratton em uma nota aos clientes. “Desde então, o crescimento de longo prazo e a trajetória de lucratividade da NKE tornaram-se mais claros e mais baixos do que nossa suposição anterior.”

As ações da empresa já caíram mais de 17% no ano passado, longe do ganho de 26% do S&P 500 (^GSPC), à medida que os investidores ficaram cautelosos com a desaceleração do crescimento do varejista.

“Suspeitamos que muitos investidores verão isso como um evento de ‘retração’ e acreditamos que as ações da NKE permanecerão na proverbial caixa de penalidade até que novas inovações de produtos realmente comecem a se manifestar e a administração restaure a confiança dos investidores”, disse Wedbush, vice-presidente sênior de pesquisa de ações. Tom Nigick disse na teleconferência que ele escreveu em uma nota de acompanhamento.

Wall Street está acompanhando de perto o pipeline de produtos da Nike, enquanto a empresa sediada em Oregon afasta a concorrência em seu principal mercado de calçados esportivos de rivais como Adidas (ADDYY) e On (ONON) e a marca Hoka de Deckers (DECK).

Os executivos da Nike disseram acreditar que seus planos de escalar novos produtos estão “no caminho certo” e impactarão as finanças da empresa até o final do ano.

“Planejamos melhorias contínuas e significativas no segundo e no primeiro semestre, e isso começa com a confiança que temos em torno dos novos produtos que trazemos ao mercado”, disse o CFO da Nike, Matthew Friend, na teleconferência de resultados.

Tênis Nike vermelhos e brancos do Toronto Blue Jays 1B Vladimir Guerrero Jr. (Matthew J. Lee/The Boston Globe via Getty Images)

