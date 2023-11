Avião com seis pessoas caiu no sul do Japão

TÓQUIO (AP) – Um membro da tripulação resgatado do mar depois que um avião militar Osprey dos EUA transportando seis pessoas caiu na quarta-feira no sul do Japão morreu, disseram autoridades da guarda costeira.

O porta-voz da Guarda Costeira, Kazuo Ogawa, disse que a causa do acidente e as condições das outras cinco pessoas a bordo não eram conhecidas imediatamente. Os relatórios iniciais indicavam que havia oito pessoas a bordo, mas os militares dos EUA posteriormente revisaram esse número para seis, disse ele.

A Guarda Costeira recebeu uma chamada de emergência de um barco de pesca perto do local do acidente na ilha de Yakushima, ao sul de Kagoshima, na ilha principal de Kyushu, ao sul.

Aviões e barcos de patrulha da Guarda Costeira localizaram uma pessoa, que mais tarde foi declarada morta em um hospital próximo, e acredita-se que os destroços cinzentos sejam do avião, disse Ogawa. Eles foram encontrados a cerca de 1 quilômetro (0,6 milhas) da costa leste de Yakushima. Um bote salva-vidas inflável vazio foi encontrado na área.

“O governo confirmará as informações sobre os danos e dará alta prioridade ao salvamento de vidas”, disse o secretário-chefe do gabinete, Hirokazu Matsuno, aos repórteres.

O Osprey é uma aeronave híbrida que decola e pousa como um helicóptero, mas pode girar suas hélices para frente durante o vôo e viajar muito rápido como um avião. Versões da aeronave são pilotadas pelo Corpo de Fuzileiros Navais, Marinha e Força Aérea dos EUA.

O avião decolou da Estação Aérea do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA em Iwakuni, na província de Yamaguchi, e caiu a caminho da Base Aérea de Kadena, em Okinawa, disse Ogawa.

O vice-ministro da Defesa japonês, Hiroyuki Miyazawa, disse que o Osprey tentou fazer um pouso de emergência no mar.

A agência de notícias Kyodo citou autoridades da província de Kagoshima dizendo que testemunhas viram chamas vindo do motor esquerdo do Osprey.

Uma base militar japonesa em Saga, no sul do Japão, decidiu adiar os exercícios de voo do Osprey programados para quinta-feira, disse.

O avião pertencia à Base Aérea de Yokota, no oeste de Tóquio, disseram autoridades americanas e japonesas. Oficiais da Força Aérea dos EUA em Yokota disseram que ainda estavam confirmando a informação e não fizeram comentários imediatos.

Os Ospreys estiveram envolvidos em vários acidentes em bases militares dos EUA e do Japão no passado, inclusive no Japão. Em Okinawa, lar de metade dos 50.000 soldados dos EUA no Japão, o governador Denny Tamaki disse aos repórteres na quarta-feira que pediria aos militares dos EUA que aterrassem todas as aeronaves Osprey no Japão.

Em dezembro de 2016, um Osprey do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA caiu na costa de Okinawa, ferindo dois dos cinco tripulantes e gerando reclamações entre os residentes locais sobre as bases dos EUA e o histórico de segurança do Osprey.

Um Osprey do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA transportando 23 marinheiros caiu em uma ilha do norte da Austrália em agosto, matando pelo menos três e ferindo gravemente pelo menos cinco durante um exercício internacional.

Este é o quinto acidente fatal envolvendo um Marine Osprey desde 2012, quando o número de mortos era de pelo menos 19.