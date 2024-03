Marjorie Taylor Green apresentou uma moção para impeachment do presidente Johnson

O representante do Partido Republicano da Geórgia. Marjorie Taylor Green apresentou uma moção para destituir Mike Johnson do cargo de presidente da Câmara na sexta-feira, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto, em meio ao furor sobre o projeto de lei de financiamento do governo da ala direita dos republicanos da Câmara.

A Câmara deve considerar a moção de Green dentro de dois dias legislativos após sua aprovação. A Câmara está entrando em recesso de duas semanas, e Green disse aos repórteres que não pediria uma resolução na sexta-feira, o que significa que o tempo para forçar uma votação ainda não começou.

A decisão de Green é o desafio mais sério até à data à liderança do Partido Republicano do Louisiana e é um sinal de uma crescente insurgência da direita.

A medida é um alargamento significativo das divisões intrapartidárias que se tornaram cada vez mais controversas desde que Johnson assumiu como presidente da Câmara no ano passado, após a histórica destituição de Kevin McCarthy. A ação de Green é o primeiro passo oficial para reiniciar esse processo, um processo caótico que criou um vácuo de liderança e interrompeu todas as atividades da Câmara durante semanas.

Johnson controla uma das margens mais estreitas da história da Câmara e teve de contar com votos democratas para fazer avançar algumas leis importantes – incluindo o pacote de financiamento do governo de sexta-feira – levando a projetos de lei que refletem um compromisso bipartidário que os conservadores da linha dura rejeitam por serem demasiado liberais.

“Apresentei uma moção para desocupar hoje, mas é uma advertência e um deslize cor-de-rosa”, disse Green aos repórteres após apresentar a moção. “Eu respeito nossa conferência. Paguei minha taxa integral pela minha conferência. Sou um membro de boa reputação e não quero causar dor na nossa conferência e confundir a Assembleia.

Os legisladores do Partido Republicano que conversaram com Green disseram à CNN que seu plano é usar o intervalo de duas semanas quando a Câmara não estiver em sessão para descobrir quando abandonar a moção.

Questionado sobre a reação da CNN, Johnson não respondeu, descartando a pergunta com um aceno.

Depois que Green apresentou a petição, ele foi mobilizado por seus colegas republicanos. Uma fonte próxima às conversas disse à CNN que vários colegas legisladores republicanos estão tentando convencer o republicano da Geórgia a não apresentar a moção. Os dois legisladores eram representantes do Partido Republicano. Barry Loudermilk e Kate Cammock observaram em uma longa conversa com Greene.

Parte do argumento de seus colegas republicanos a favor de Green é que, se o fizer, isso poderá levar o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, a se tornar inadvertidamente presidente da Câmara, disse à CNN uma fonte que viu as conversas.

Esta história e título foram atualizados.