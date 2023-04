Conflito no Sudão: anunciada a primeira evacuação de estrangeiros retidos no Sudão

(CNN) A Arábia Saudita é o primeiro país a anunciar a evacuação de cidadãos retidos no Sudão após uma semana. uma briga séria Lá estourou entre dois exércitos rivais.

O Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita disse que “muitos cidadãos de países fraternos e aliados” estavam sendo evacuados junto com cidadãos sauditas. Cidadãos do Kuwait estavam entre as dezenas resgatadas, mas não estava claro se outras nacionalidades estavam envolvidas.

O anúncio foi feito depois que as Forças Armadas do Sudão (SAF) e as Forças de Apoio Rápido (RSF} disseram que estavam prontas para ajudar a evacuar estrangeiros.

luta feroz No último sábado, no Sudão, eclodiram confrontos entre as SAF, lideradas pelo chefe do exército sudanês, general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares RSF, liderados por Mohamed Hamdan Tagalo.

Os dois eram ex-aliados, mas surgiram tensões entre eles durante as negociações para integrar o RSF nas forças armadas do país como parte dos planos para restaurar o regime civil.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 420 pessoas foram mortas e 3.700 ficaram feridas nos combates, e a situação humanitária no terreno está se deteriorando.

A ONU disse que as pessoas estão deixando cada vez mais as áreas afetadas pelos combates, incluindo Cartum. A ONU informou que 20.000 refugiados chegaram ao vizinho Chade.

No sábado, novos confrontos entre os dois grupos prejudicaram um cessar-fogo de três dias declarado para o festival muçulmano de Eid.

Os combates teriam eclodido em Cartum no sábado, com testemunhas dizendo à CNN que combates intensos estavam ocorrendo perto do palácio presidencial e que ouviram explosões e aviões de guerra sobrevoando.

A fumaça enche o céu em Cartum, Sudão, perto do Hospital Internacional de Doha na sexta-feira, 21 de abril de 2023.

Tagalo disse que conversou com a ministra das Relações Exteriores da França, Catherine Colonna, no sábado e eles “discutiram a situação atual, as razões. [that] levando a um agravamento da situação” e a possibilidade de abertura dos corredores de evacuação.

No sábado, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, presidiu uma reunião de emergência para discutir a situação.

A CNN soube que os esforços de evacuação britânica não acontecerão imediatamente, mas um porta-voz do governo disse à CNN que eles estão fazendo “todo o possível” para apoiar os cidadãos britânicos.

Um porta-voz da UE disse que 1.500 cidadãos de vários países da UE estão atualmente no Sudão.

“Eles estão enfrentando uma situação muito difícil e sua segurança é uma prioridade. Pedimos a ambos os lados (Forças Armadas do Sudão e Forças de Apoio Rápido) que parem de lutar e permitam que deixem o país com segurança”, disse o porta-voz. A União Europeia trabalhou com os Estados membros para encontrar soluções e expulsar essas pessoas do país.

Não está claro quantos cidadãos americanos estão no Sudão. O Departamento de Estado não mantém uma contagem oficial de cidadãos americanos no exterior e não exige que os americanos se registrem quando viajam para o exterior. Funcionários do Departamento de Estado dos EUA disseram à equipe que há 16.000 cidadãos americanos no Sudão, a maioria dos quais com dupla cidadania.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse à CNN que o departamento está em contato próximo com sua embaixada em Cartum e “tem total responsabilidade perante nosso pessoal”.

“Para sua proteção, não posso discutir detalhes de seus movimentos ou paradeiro”, acrescentou o porta-voz.