A posse de Javier Mili deixa a Argentina se perguntando que tipo de presidente será

BUENOS AIRES, Argentina (AP) – Não ficou muito melhor do que os discursos de formatura. Em vez disso, o recém-empossado presidente da Argentina Javier Miley Apresentou estatísticas para revelar a dimensão da “emergência” económica do país e tentou preparar o público para uma correcção de choque com cortes severos na despesa pública.

“Não temos alternativas e não temos tempo. Não temos margem para debates estéreis. Nosso país exige ação e ação imediata. A classe política deixou o país à beira da maior crise da história”, disse ele em seu discurso inaugural a milhares de apoiadores na capital, Buenos Aires. “Não queremos que decisões difíceis sejam tomadas nas próximas semanas, mas elas não nos deixaram escolha”.

A segunda maior economia da América do Sul sofre com uma inflação anual de 143%, a moeda entrou em colapso e quatro em cada 10 argentinos vivem na pobreza. A nação tem um enorme défice fiscal, um défice comercial de 43 mil milhões de dólares e uma dívida de 45 mil milhões de dólares ao Fundo Monetário Internacional, com 10,6 mil milhões de dólares devidos a credores multilaterais e privados até Abril. “Sem dinheiro”, é o refrão comum de Miley. Ele reiterou isso no domingo para explicar por que uma abordagem gradualista não é uma opção para uma situação em que o financiamento é necessário.

Mas garantiu que o ajustamento afectaria inteiramente o governo e não o sector privado e seria o primeiro passo para recuperar a prosperidade.

“Sabemos que a situação irá deteriorar-se no curto prazo, mas em breve veremos os frutos dos nossos esforços, construindo uma base para um crescimento sólido e sustentável”, afirmou.

Miley, 53 anos, ganhou fama na televisão com uma série de palavrões contra o que ela chamou de casteísmo político. Ele aproveitou sua popularidade para obter uma cadeira no Congresso e então rapidamente concorreu à presidência. O sucesso retumbante do autoproclamado “anarcocapitalismo”. Primárias de agosto Provocou ondas de choque em todo o cenário político e aumentou os riscos.

Os argentinos ficaram desapontados Juntamente com a situação económica, as ideias exóticas dos estrangeiros são adoptadas para aliviar os seus problemas e transformar a nação. Ele venceu as eleições de 19 de novembro O segundo turno é decisivo – e despachou a força política peronista que dominou a Argentina durante décadas. No entanto, enfrenta forte oposição de legisladores do movimento peronista e dos sindicatos que controla, cujos membros afirmaram que se recusarão a perder salários.

No início do domingo, Millay tomou posse dentro do prédio do Congresso Nacional, e o presidente cessante, Alberto Fernandez, colocou-lhe o boné presidencial. Alguns dos legisladores reunidos gritavam “Liberdade!”

Ele então quebrou a tradição ao virar as costas para a legislatura – não para os legisladores reunidos – mas para os seus apoiadores reunidos do lado de fora. Ele culpou o governo cessante por colocar a Argentina no caminho da hiperinflação enquanto a economia estagnava, dizendo que a classe política havia “arruinado nossas vidas”.

“Nos últimos 12 anos, o PIB per capita caiu 15% num ambiente onde acumulamos 5.000% de inflação. Portanto, vivemos em estagnação há mais de uma década. “Este é o último projeto difícil antes de iniciar a reconstrução da Argentina”, disse ele. “Não vai ser fácil; 100 anos de fracasso não podem ser feitos em um dia. Mas começa com um dia, e hoje é esse dia.

Dada a natureza sombria da mensagem de Miley, a multidão ouviu atentamente e apenas ocasionalmente aplaudiu. Muitos agitaram bandeiras argentinas e, em menor grau, a bandeira amarela de Gadsden, frequentemente associada à direita libertária americana e adotada por Millay e seus apoiadores.

“Economicamente, somos como qualquer outro argentino e estamos tentando fazer isso até o final do mês”, disse Wenceslau Aguirre, um dos apoiadores de Miley. “É uma situação muito complicada. Esperamos que mude de uma vez por todas.

Assim que Miley assumir o cargo, a nação se perguntará qual versão dele governará: um cruzado anti-establishment, empunhando uma motosserra. trilha de campanhaOu o presidente eleito mais moderado que surgiu nas últimas semanas.

ARQUIVO – Apoiadores do candidato presidencial Javier Millay se reúnem em frente à sede de sua campanha depois que ele admitiu a derrota nas eleições presidenciais de 19 de novembro de 2023, em Buenos Aires, Argentina. Domingo, dez. . 10. (AP Photo/Mathias Delacroix, Arquivo)

Como candidata, Miley prometeu expurgar a corrupção do establishment político, abolir o banco central, que ele acusou de imprimir dinheiro e alimentar a inflação, e substituir o peso em rápida depreciação pelo dólar americano.

Mas depois de vencer, ele contratou o ex-presidente do Fed, Luis Caputo Seu Ministro da Economia E um dos aliados de Caputo chefiava o banco, aparentemente suspendendo os seus planos mais famosos de adicionar o dólar.

Tal como o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, Miley apresenta-se como uma guerreira disposta contra os avanços do socialismo global. Aprecie abertamente. Mas quando Miley viajou para a América na semana passada, ela não viu Mar-a-Lago; Em vez disso, almoçou com outro ex-presidente dos EUA. Bill Clinton.

Ele também enviou um diplomata com uma longa história em negociações climáticas Conferência COP28 No Dubai, noticiou o jornal argentino La Nacion, apesar de rejeitar enfaticamente o envolvimento da humanidade no aquecimento global. Ele também desistiu dos planos para eliminar o ministério da saúde do país.

O novo presidente da Argentina, Javier Millay, recebe o bastão presidencial do presidente cessante Alberto Fernandez durante o Congresso, domingo, 10 de dezembro de 2023, em Buenos Aires, Argentina. (Foto AP/Natasha Pizarenko)

Durante o seu discurso de abertura, fez alguns comentários à classe política, dizendo que não tinha intenção de “ferir ninguém ou resolver velhas vinganças” e que qualquer político ou dirigente sindical que quisesse apoiar o seu plano seria “recebido abertamente”. armas.”

A sua moderação pode resultar do pragmatismo, da dimensão do maior desafio que tem pela frente, da sua inexperiência política e da necessidade de se aliar a outros partidos para levar a cabo a sua agenda no Congresso, onde o seu partido ocupa o terceiro lugar.

Ele escolheu Patricia Bullrich, uma política de longa data e a segunda maior candidata no primeiro turno da Coalizão, como sua ministra da Defesa, e seu companheiro de chapa, Louis Petrie, como seu ministro da Defesa.

No entanto, há sinais de que Miley não abandonou os seus planos radicais para subverter o governo. Ele já disse que irá suprimir vários ministérios, incluindo cultura, meio ambiente, mulheres e ciência e tecnologia. Ele quer fundir os Ministérios do Desenvolvimento Social, do Trabalho e da Educação num único Ministério do Capital Humano.

Após seu discurso de posse, Miley viajou para o palácio presidencial em um conversível. Mais tarde no domingo, ele prestará juramento aos seus ministros e se reunirá com dignitários estrangeiros.

Entre eles estarão figuras proeminentes da extrema direita: Primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán; Santiago Abascal, presidente do partido espanhol Vox; Legisladores alinhados a Bolsonaro, incluindo o ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro e seu filho.

Miley teria enviado uma carta convidando o atual presidente do Brasil. Luís Inácio Lula da SilvaDepois de chamar o esquerdista de “obviamente” corrupto durante uma entrevista televisiva no mês passado, ele prometeu que se se tornasse presidente, os dois nunca se encontrariam.

Lula enviou seu chanceler para assistir à posse de Miley.

Ele foi acompanhado pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que faz sua primeira visita à América Latina desde Kiev. Apoio judicial nos países em desenvolvimento Pela sua luta de 21 meses contra as forças invasoras da Rússia. Zelenskyy e Milei tiveram uma conversa íntima pouco antes do discurso de abertura.

Biller relata do Rio de Janeiro. A redatora da AP Almudena Calatrava contribuiu de Buenos Aires.