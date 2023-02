Manny Machado dos Padres cometeu a primeira violação do relógio de arremesso

Jeff BassonESPN5 minutos de leitura

Manny Machado cometeu a primeira violação do relógio de arremesso Com pelo menos oito segundos restantes no relógio do campo, Manny Machado não foi colocado na área do rebatedor para um strikeout.

A estrela do San Diego Padres, Manny Machado, cometeu a primeira violação do relógio de arremesso em um jogo de treinamento de primavera, rebatendo no primeiro inning porque não foi definido e confrontou o arremessador na área do rebatedor quando o relógio chegou a 8 segundos.

Enfrentando o canhoto Robbie Ray de Seattle na sexta-feira em um dos dois jogos que serviram como um teste para a mudança de regra da Major League Baseball, Machado não colocou o pé esquerdo na área do rebatedor – que apareceu com destaque atrás do relógio. E sobre a cerca do campo – ferido. O árbitro da home plate, Ryan Blakney, pediu tempo, seu pulso – o sinal de violação do relógio – apontando: “0-1”.

Machado então escolheu, seu primeiro de dois rebatidas no dia.

“Essa hora veio rapidamente”, disse Machado após 2 horas e 29 minutos de vento, assim como 2:33 do outro jogo de sexta-feira entre o Kansas City Royals e o Texas Rangers. “Definitivamente, é algo com o qual temos que nos acostumar. Isso tira sua rotina, estar lá antes do arremesso e perder o foco. O árbitro me deu um pequeno aviso – ‘Ei, você tem 2 segundos’ – mas quando eu cheguei lá já estava atrasado.”

Na estreia da última primavera entre Padres e Mariners, houve mais três mudanças de arremesso, quatro rebatidas a menos e um jogo que durou 59 minutos. Kansas City e Texas se enfrentaram na abertura da primavera de 2022, usaram três arremessadores a menos, registraram uma vitória e jogaram mais 44 minutos.

Os arremessadores têm 15 segundos quando as bases estão vazias e 20 segundos quando os corredores estão na base. Quando o relógio expira, eles recebem uma bola automática. O conjunto completo de novas regras da MLB – incluindo a proibição de turnovers defensivos, pickoffs e um limite de grandes bases – foi exibido pela primeira vez na sexta-feira. Com todas as 30 equipes programadas para jogar no sábado, os test drives de sexta-feira serão vistos como uma versão nova e aprimorada do jogo da liga.

O strikeout automático de Machado foi uma das duas violações do dia. Outro veio na quinta entrada, quando o canhoto do Texas, John King, enfrentou o primeira base de Kansas City, Vinny Pasquantino. Em 1–2, King errou o tempo da bola e o placar mudou para 2–2. Basquantino acabou andando.

“Honestamente, me senti mal pelo arremessador porque você podia prever isso”, disse Pasquantino. “Então eu estava meio que esperando. ‘Ok, isso vai acontecer?’ Eu não estava pronto porque era assim.

Pasquantino passou metade da última temporada nas ligas menores, onde a MLB testou o relógio de campo em todas as posições. A liga considerou o relógio o maior sucesso de todas as mudanças possíveis, pois cortou cerca de 25 minutos do tempo médio de jogo da liga secundária.

“Vai ser um ano interessante”, disse Machado. “Vai ser divertido. Quem sabe onde isso vai dar? Vai haver muita estratégia envolvida.”

Elementos estratégicos vão além do relógio. Basquantino, um rebatedor canhoto que converteu 93,2% de suas aparições no plate na temporada passada – o sétimo maior na MLB, de acordo com o Statcast – acertou um único no lado direito. Embora Basquantino não tivesse certeza de que a bola seria estragada pela mudança nas temporadas anteriores, ele disse que o retorno do golpe de puxar, que os rebatedores canhotos sem dúvida já viram, pode mudar suas abordagens na base.

Cada jogo viu uma base roubada – a distância entre as bases encolheu em 4½ polegadas, as bases se expandiram de 15 polegadas quadradas para 18 polegadas quadradas – e os árbitros não marcaram faltas. Depois que um arremessador tem dois “takeouts” durante uma aparição na placa – uma tentativa de pickoff ou um step-off – o terceiro que não é uma saída é descartado.

Mas o relógio chamou a atenção de gerentes, rebatedores e arremessadores. “Eu vi algumas vezes, mas depois do primeiro turno, quando pensei que não tinha tempo suficiente, eu vi – eu tinha 12 segundos restantes”, disse o titular do Royals, Daniel Lynch.

“Os caras ficam um pouco cansados ​​trabalhando nesse ritmo”, disse o gerente do Padres, Bob Melvin. “Quer sejam titulares ou substitutos lançando muitos arremessos, haverá um fator de resistência.”

“Os arremessadores levam três ou quatro partidas para se acostumar com isso”, disse Pasquantino. “E no que diz respeito aos rebatedores, acho que serão quatro ou cinco jogos em que todo mundo está rolando. Acho que a chave é que os árbitros são rígidos quanto a isso e foram hoje.”

A única confusão no jogo Kansas City-Texas? Em um campo, o apaziguador do Royals, Josh Stamont, disse que os dois relógios atrás do home plate estavam mostrando números diferentes.

“É o primeiro dia de treinamento de primavera para o relógio”, disse Basquantino.

A Associated Press contribuiu para este relatório.