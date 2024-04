Todd Howard sobre outras adaptações da Bethesda após o fracasso: ‘Eu provavelmente diria não’, mas ‘nunca se sabe’

À medida que as adaptações de videogame continuam a aumentar nos últimos anos, a Bethesda Game Studios está finalmente conseguindo a primeira com a série de TV de alto nível da Prime Video, Fallout, que estreou ontem à noite. E, sem surpresa, não é algo que o chefe da Bethesda, Todd Howard, tenha encarado levianamente.

“É algo que eu disse não há uma década”, diz Howard. “Todo mundo queria fazer um programa de TV ou filme[Fallout]e eu pensei, 'Nahhhh'. Eu realmente não senti isso.”

O IGN teve a oportunidade de conversar com Howard no tapete vermelho da estreia de Fallout em Los Angeles no início desta semana. Tivemos apenas alguns minutos com Howard, que também atua como produtor executivo do programa de TV, mas foi o suficiente para entender seu cérebro. Pequeno Sobre o que finalmente o convenceu a adaptar Fallout – e a perspectiva de outras propriedades da Bethesda receberem tratamento semelhante.

Para Fallout, tudo se resume a encontrar os parceiros criativos certos.

“Eu conheci Jonah – Jonathan Nolan – e adoro seu trabalho: O Cavaleiro das Trevas, Interestelar, Pessoa de Interesse e depois Westworld, e ele e eu nos demos bem”, disse Howard a Benjamin Watts do IGN no tapete. “E eu pensei: 'Ei, você quer fazer isso? Quero abordar isso como se fosse mais uma entrada nos jogos'. Estamos muito felizes.”

À medida que os fãs começam a mergulhar na versão em tela pequena do deserto imaginado pelos criadores do programa Nolan e Lisa Joy, os críticos já deram críticas elogiosas. IGN deu uma nota 9/10, chamando-o de “uma das melhores adaptações de videogame já feitas”, e já há motivos para acreditar que uma segunda temporada está em andamento.

Então, com esses sinais encorajadores, Howard acha que outras propriedades da Bethesda receberão o tratamento de adaptação?

“Não sei. Não há nada em andamento”, diz ele. “Todo mundo pergunta sobre Elder Scrolls, e eu continuo dizendo não. Vou abordá-los – talvez diga não. Você nunca sabe se alguém vai clicar. Mas acho que realmente saiu: 'Achamos que as coisas estão alinhadas para fazer um trabalho de alta qualidade.' Não é forçado. É um relacionamento natural e é como, 'Ei, isso é muito legal.' Ao contrário de 'Temos que fazer um show', certo? Isso nunca aconteceu.

“Não posso prever o futuro”, acrescenta Howard, “mas é um dos projetos mais interessantes que já fiz, e estamos nas nuvens e todos no estúdio estão assistindo”.

O chefe da Bethesda Game Studios, Todd Howard, também atua como produtor executivo de Fallout do Prime Video. (Crédito da imagem: John Kopaloff/Getty Images para Prime Video)

A arte da adaptação

A série de TV Fallout conta principalmente uma história original, mas é claro, é completamente ambientada no mundo e na história dos jogos. Howard diz que essa abordagem lhes permitiu explorar esse mundo de maneiras divertidas.

Quando perguntado o que Absolutamente Entrando no programa de TV, Howard diz: “Número um, precisamos de um momento em que alguém saia do cofre”.

Mas então, já sabemos pelos jogos sobre a expansão do mundo.

“A série tem a capacidade de mostrar o passado de uma forma que os jogos nunca fazem.

“A outra coisa que eu queria fazer na série, que fazemos um pouco em Fallout 4 e em alguns outros lugares, é mostrar o passado”, continua ele. “Porque uma das melhores coisas sobre Blast é o mundo antes da queda das bombas. É realmente único, e amamos esse futuro pós-nuclear, e então tudo dá errado. E o programa tem a capacidade de mostrar o passado de uma forma que jogos nunca acontecem.”

E, só por diversão, nós era A melhor dica de sobrevivência de Howard deve ser ouvida quando o mundo real inevitavelmente se transforma em um terreno baldio.

“Antibióticos”, diz ele. “Tome antibióticos. E uma dieta hipercalórica.”

Observado.

Fallout agora está sendo transmitido no Prime Video. Confira também nossa capa digital exclusiva com entrevistas com Nolan, Ella Purnell, Walton Coggins e muito mais.

