Fitch coloca EUA em nota negativa em meio a luta pelo teto da dívida

Um impasse no Congresso que levou os EUA à beira da inadimplência pode prejudicar a classificação de crédito perfeita dos EUA, disse a Fitch em um alerta severo na quarta-feira.

A agência de classificação de crédito rebaixou o crédito dos EUA para acima da média, refletindo a incerteza em torno do atual debate sobre o teto da dívida e a possibilidade de um calote antecipado.

A medida ocorre enquanto os legisladores republicanos e democratas estão negociando para aumentar o teto da dívida dos EUA. A secretária do Tesouro, Janet Yellen, diz que os EUA podem não conseguir pagar suas contas 1 de junho em breveO país enfrenta a possibilidade de um calote sem precedentes, que pode ter consequências devastadoras nos Estados Unidos e no mundo.

A Fitch, uma das três principais agências de classificação de crédito junto com a Moody’s e a S&P, colocou os EUA “AAA” em “Rating Watch Negative”.

“A observação negativa do rating reflete um viés político elevado que pode impedir a tomada de uma decisão de aumentar ou suspender o teto da dívida à medida que a data x se aproxima rapidamente (quando o Tesouro dos EUA reduzirá sua posição de caixa e capacidade para ações extraordinárias sem emitir nova dívida)” disse a agência em um comunicado.

Fitch acrescentou, no entanto, que ainda espera que os legisladores aprovem uma resolução antes do “X-date”.

A Casa Branca apontou na quarta-feira a ação da Fitch Ratings como o motivo da pressa em aumentar o teto da dívida.

“Esta é mais uma evidência de que o calote não é uma opção e todos os legisladores responsáveis ​​entendem isso. Reforça a necessidade de o Congresso aprovar rapidamente um acordo justo e bipartidário para evitar o calote”, disse um porta-voz da Casa Branca em um comunicado.

O Departamento do Tesouro também enfatizou na noite de quarta-feira, e um possível rebaixamento mostra por que o Congresso precisa resolver o teto da dívida imediatamente.

“Como o secretário Yellen alertou por meses, um excesso acima do teto da dívida prejudicaria seriamente as empresas e as famílias americanas, aumentaria os custos dos empréstimos de curto prazo dos contribuintes e ameaçaria a classificação de crédito dos Estados Unidos”, disse a porta-voz do Tesouro, Lily Adams. Relatório.

“O alerta desta noite ressalta a necessidade de uma ação bipartidária rápida do Congresso para aumentar ou suspender o teto da dívida e evitar uma crise fabricada para nossa economia”, disse Adams.

Em 2011, a S&P deu a sua Redução da dívida pela primeira vez Para os EUA, rebaixou sua classificação para AA+. Mais de uma década depois, a empresa ainda não recuperou seu rating.

De acordo com especialistas, um calote dos EUA poderia causar ondas de choque na economia global e desencadear uma recessão. Isso significaria custos de empréstimos mais altos para o governo e os americanos e um enorme obstáculo ao crescimento econômico.

Os futuros do Dow caíram mais de 85 pontos na noite de quarta-feira em meio ao alerta da Fitch, mas o S&P 500 e o Nasdaq negociaram em território positivo.