O rei Carlos voltou às funções públicas depois de visitar um centro de tratamento de câncer

Londres

CNN

–



Rei Carlos IIIEle está em tratamento para um câncer não especificado e voltou ao serviço público na terça-feira com seu primeiro compromisso oficial.

Rei de 75 anos Foi revelado que ele estava lutando contra o câncer No início de fevereiro, ele continua seu tratamento enquanto retoma compromissos com o público.

A primeira anotação em seu diário foi uma visita a um centro de tratamento de câncer em Londres, onde ele deveria se encontrar com pacientes e funcionários.

O Rei, que é Patrono do Apoio ao Câncer da Macmillan há quase três décadas, estava acompanhado por sua esposa, a Rainha. A dupla sorriu e acenou para os simpatizantes reunidos nas proximidades na chegada, antes de serem recebidos no hospital pela equipe médica.

Camilla, 76 anos, é presidente da instituição de caridade de apoio e tratamento do câncer Maggie's desde 2008.

Raja até agora permaneceu fora dos olhos do público durante o tratamento, exceto por Fora no domingo de Páscoa Depois de frequentar a igreja com vários familiares, ele divertiu a multidão com uma caminhada improvisada.

Suzanne Plunkett/Reuters O rei e a rainha encontram a equipe quando chegam ao centro de tratamento do câncer.

O University College Hospital visitou o Macmillan Cancer Center na terça-feira para reiterar o valor do diagnóstico precoce e focar em algumas das pesquisas inovadoras que estão sendo realizadas lá.

A visita de King ocorre no momento em que ele foi anunciado como o novo patrono da Cancer Research UK. Enquanto estava no centro, ele conheceu o médico-chefe da organização, Charlie Swanton, que liderou um programa chamado TRACERx focado no câncer de pulmão.

Receba nosso boletim informativo real gratuito

• Assine o Royal News da CNNEnviando a você informações semanais sobre a Família Real, o que eles fazem em público e o que acontece atrás dos muros do palácio.

Embora o Palácio de Buckingham tenha anunciado na sexta-feira que o soberano britânico recebeu luz verde para regressar às funções públicas, regressará com cautela.

Ele disse que os próximos eventos serão modificados quando necessário para minimizar os riscos à sua recuperação.

O palácio não informou quantos compromissos estão sendo adicionados à agenda do monarca ou se ele poderá comparecer ao desfile de seu aniversário em Londres ou às comemorações do 80º aniversário do Dia D na Normandia, em junho.

No entanto, foi confirmado que ele receberá o Imperador e a Imperatriz do Japão em visita de estado no final daquele mês.

Esta é uma história em desenvolvimento e será atualizada.