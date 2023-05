Fontes dizem que o Bucks está contratando Adrian Griffin, do Raptors, como técnico

Adrian WojnarowskiVeterano NBA Insider3 minutos de leitura

O O Milwaukee Bucks está contratando o assistente do Toronto Raptors, Adrian Griffin, como o próximo técnico da franquia, disseram fontes à ESPN neste sábado.

Os Bucs conseguiram sua opção sobre Griffin na manhã de sábado e começaram as negociações para um contrato de vários anos que deve resultar em um acordo formalizado em breve, disseram fontes.

O gerente geral do Bucks, Jon Hurst, e os proprietários da equipe foram convencidos pela presença de liderança, caráter e capacidade de Griffin de supervisionar times defensivos de alto nível, disseram fontes.

Griffin substitui Mike Budenholzer, que foi demitido após cinco anos após uma derrota na primeira rodada do playoff para o Miami Heat. Griffin assume uma franquia que teve um sucesso significativo nos últimos anos em torno do duas vezes MVP Giannis Antetokounmpo e está a apenas dois anos de vencer um título da NBA.

Griffin, o técnico adjunto do Golden State Warriors, Kenny Atkinson, e o ex-técnico do Raptors, Nick Nurse, se encontraram com Antetokounmpo como parte do processo de busca, disseram fontes.

Griffin, um dos principais assistentes dos Nurses nos últimos quatro anos em Toronto, conquistou seu primeiro emprego como técnico principal e ganhou a reputação de técnico defensivo de ponta. Ele construiu seu sistema defensivo com Scott Skiles, Tom Thibodeau, Billy Donovan e Nurse. Griffin também construiu uma reputação pelo desenvolvimento de seu jogador, que incluiu seu trabalho com Jimmy Butler e Pascal Siakam.

Griffin tem uma história com Hurst, que estava no front office quando Griffin começou sua carreira de treinador em Milwaukee em 2008. Um alpinista constante entre os assistentes da liga como candidato a treinador principal, Griffin também teve paradas em Oklahoma City, Orlando e Stab. Chicago.

Griffin jogou nove temporadas na NBA, incluindo passagens por Boston, Dallas, Chicago, Houston e Seattle. Ele começou oito jogos nos playoffs de 2006 durante as finais da NBA do Mavericks. Ele também foi eleito MVP na Continental Basketball Association e na United States Basketball League.

Griffin, que jogou no Seton Hall, é pai do atacante do Atlanta Hawks, Adrian Griffin Jr.