Biden e Trump concordam em debates em 27 de junho e setembro

WASHINGTON (AP) – Presidente Joe Biden E Ex-presidente Donald Trump Quarta-feira concordou em realizar dois debates de campanha – o primeiro em 27 de junho Hospedado pela CNN e o segundo foi apresentado pela ABC em 10 de setembro – preparando o cenário para seu primeiro retorno presidencial em menos de um mês.

Um rápido acordo sobre o calendário seguiu-se ao anúncio do Partido Democrata de que não concorreria no outono Debates presidenciais Financiados por uma comissão imparcial que os organizou durante mais de três décadas. A campanha de Biden propôs, em vez disso, que a mídia organizasse diretamente os debates Presumíveis candidatos democratas e republicanos.

O debate está invulgarmente no início do calendário político, com nem Biden nem Trump a aceitarem formalmente a nomeação do seu partido.

Horas depois, Biden disse à CNN que havia aceitado a ligação e acrescentou: “Para você, Donald”. Insistindo que debaterá com Biden quando e onde quer que seja, Trump disse que também estará no Truth Social. Depois disso, concordaram em fazer um segundo debate na ABC.

“Trump diz que providenciará seu próprio transporte”, escreveu Biden no X, criticando as vantagens de estar no cargo. “Também vou trazer meu avião. Pretendo mantê-lo por mais quatro anos.

A velocidade com que os confrontos aconteceram refletiu como cada um foi Dois candidatos impopulares Ele acha que pode levar a melhor sobre o adversário no confronto direto. Trump e a sua equipa esperam alimentar as preocupações dos eleitores sobre a idade e as qualificações de Biden, enquanto a retórica muitas vezes incendiária de Trump lembrará aos eleitores por que o votaram para fora da Casa Branca há quatro anos.

Coisas para saber sobre as eleições de 2024

Os debates presidenciais, sempre um momento importante no calendário político, podem ser especialmente importantes num ano em que os eleitores se debatem com as suas escolhas e manifestam preocupações com a idade avançada dos candidatos — Biden tem 81 anos e Trump tem 77.

Abertamente nas redes sociais, os competidores trocaram farpas – cada um elogiando o sucesso de seu último confronto em 2020.

“Donald Trump perdeu dois debates para mim em 2020 e não participou de nenhum debate desde então”, disse Biden em um post no X. “Agora ele está agindo como se quisesse debater comigo novamente. Bem, faça o meu dia, amigo.”

Trump, por sua vez, chamou Biden de “o pior debatedor que já conheci – ele não consegue juntar duas frases!”

O debate de Junho encerrará um período agitado e agitado, na sequência de um possível resultado Investigação criminal de Trump para silenciar dinheiro em Nova YorkAs viagens de Biden ao exterior para França e Itália marcam o fim do seu mandato no Supremo Tribunal e o esperado início de dois julgamentos criminais do filho do presidente, Hunter Biden.

A CNN disse que o debate acontecerá em seus estúdios em Atlanta às 21h, horário do leste dos EUA, uma ruptura com o precedente recente sem espectadores. Os jurados serão os âncoras Jake Tapper e Dana Bash, segundo a CNN. A ABC não informou detalhes sobre onde será realizado o evento. Desentendimentos sobre moderadores e regras foram algumas das questões que motivaram a criação da Comissão de Debates Presidenciais em 1987.

As duas campanhas e as redes de televisão mantiveram conversações informais sobre formas de evitar o controle da comissão sobre os debates presidenciais, após anos de reclamações e desrespeitos percebidos, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto, que falaram sob condição de anonimato.

A campanha de Biden propôs a exclusão de candidatos de terceiros Roberto F. Kennedy Jr., a partir de discussões. De acordo com as regras da comissão de debate, Kennedy ou outros candidatos de terceiros são elegíveis se tiverem acesso suficiente às urnas para receber 270 votos eleitorais e 15% ou mais dos votos nas pesquisas nacionais.

Tanto a CNN como a ABC anunciaram o mesmo limite de elegibilidade, afirmando que os candidatos devem atingir pelo menos 15% dos eleitores registados ou prováveis ​​em quatro sondagens nacionais distintas que cumpram os seus padrões.

Em resposta, Kennedy acusou Biden e Trump de “tentarem me manter fora do debate porque temem que eu ganhe”. “Manter potenciais candidatos fora do debate mina a democracia”, disse ele.

Os debates foram as primeiras eleições gerais a serem realizadas através de redes pessoais. Os debates de 1960, que ajudaram a demonstrar o poder dos meios de comunicação social para influenciar a opinião pública, foram organizados conjuntamente pelas principais redes da época. Antes da criação da comissão em 1987, os debates presidenciais de 1976, 1980 e 1984 foram organizados pela Liga das Eleitoras.

Os planos para o debate vice-presidencial ainda não foram anunciados.

Trump tem pressionado por mais debates antecipados, argumentando que os eleitores deveriam dar uma boa olhada em ambos os rostos antes do início da votação antecipada, em setembro. Ele também tem propôs um debate Ele está atualmente sendo julgado fora de um tribunal de Manhattan. Ele zombou de Biden em alguns de seus comícios com um sermão vazio.

Num memorando para a presidente da campanha de Biden, Jen O’Malley Dillon, na quarta-feira, os conselheiros seniores de campanha de Trump, Chris Lacivita e Susie Wiles, desafiaram Biden a concordar com pelo menos mais dois debates. e setembro, além do debate vice-presidencial.

“Datas adicionais permitirão que os eleitores maximizem a exposição aos históricos e visões futuras de cada candidato”, escreveram.

Mais tarde, Trump postou no Truth Social que concordou com um terceiro debate organizado pela Fox.

“Por favor, permita que este fato represente minha aceitação do debate Crooked Joe Biden na FoxNews. A data será quarta-feira, 2 de outubro. Os anfitriões serão Bret Baier e Martha McCallum. Obrigado, DJT!” Ele escreveu.

O’Malley Dillon respondeu com uma declaração de que Trump “tem uma longa história de brincar com a controvérsia: reclamar das regras, quebrar essas regras, desistir no último minuto ou nem aparecer”.

“Não há mais jogos. Chega de confusão, chega de debate sobre debates. Veja Donald Trump em 27 de junho em Atlanta – se ele aparecer”, escreveu ele.

Numa entrevista com o apresentador de rádio conservador Hugh Hewitt na manhã de quarta-feira, Trump levantou as suas próprias dúvidas sobre se Biden compareceria e ofereceu as suas próprias sugestões. Ele disse que os debates “deveriam durar duas horas” com os dois homens de pé e pressionou por espaços maiores.

“Ainda é emocionante”, disse ele.

A campanha de Biden há muito guarda rancor da comissão apartidária, acusando-a de não aplicar as suas regras de forma uniforme durante a corrida Biden-Trump de 2020 – especialmente quando Não aplicou suas regras de teste COVID-19 a Trump e sua comitiva.

O correspondente da AP Washington, Sagar Meghani, relata que o presidente Biden e Donald Trump aparentemente concordaram em sediar dois debates.

O’Malley Dillon enviou uma carta à Comissão de Debates Presidenciais na quarta-feira dizendo que a campanha de Biden se opôs às datas propostas para os debates no outono, que aconteceriam depois que alguns americanos começaram a votar, repetindo uma reclamação expressa pela campanha de Trump. Ele também expressou frustração com as violações anteriores das regras e com a insistência da comissão em realizar debates diante de uma audiência ao vivo.

“Os debates devem ser realizados em benefício do eleitorado americano, para serem vistos na televisão e em casa – e não como entretenimento para audiências presenciais com partidários e doadores turbulentos ou perturbadores”, escreveu ele.

Pouco amor foi perdido na comissão por parte de Trump, que enfrentou problemas técnicos em seu primeiro debate com a democrata Hillary Clinton em 2016 e ficou chateado quando o debate de 2020 com Biden foi cancelado depois que o republicano contraiu a Covid-19. O Comitê Nacional Republicano já havia se comprometido a não trabalhar com a comissão nos jogos de 2024.

A campanha de Trump divulgou um comunicado em 1º de maio que dizia sobre o cronograma de audiências proposto pela comissão: “Isso é inaceitável”.

A comissão disse em comunicado na quarta-feira: “O povo americano merece um debate substantivo dos principais candidatos a presidente e vice-presidente”. O seu objetivo, afirmou, é “garantir que tais discussões ocorram de forma autêntica e alcancem um público mais amplo de televisão, rádio e streaming”.

Acompanhe a cobertura da AP sobre as eleições de 2024 https://apnews.com/hub/election-2024.