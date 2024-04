Eclipse solar total: o continente olha maravilhado

Por Holly Honderich

Em Washington

9 de abril de 2024

Por todo o México, Estados Unidos e Canadá, numa faixa de terra com 250 quilómetros de largura mas mais de 6.500 quilómetros de comprimento, dezenas de milhares de pessoas esticaram o pescoço, inclinaram a cabeça para o céu e observaram maravilhadas enquanto o dia se transformava em noite.

O que muitos viram na segunda-feira foi um fenómeno como nenhum outro: a Lua movendo-se entre a Terra e o Sol, extinguindo a sua luz num eclipse solar total.

O caminho da totalidade atravessou o continente, começando nas areias quentes de uma cidade litorânea mexicana e escurecendo os céus acima das águas turbulentas das Cataratas do Niágara, antes de terminar sua jornada nas costas de Newfoundland, no Canadá.

Um lembrete do lugar do nosso planeta no universo é inspirador em seu rastro.

O eclipse foi visto pela primeira vez em Mazatlán, no México, na costa oeste do país, às 11h07, horário local (18h07 GMT).

A princípio, a borda externa da lua parecia tocar o sol. Ele devorava cada vez mais até que finalmente tudo ficou escuro – exceto pelo brilho prateado do efeito “coroa” do sol ao redor do exterior da lua – até que a alegria irrompeu.

legenda da imagem, Addie, com seu pai Ryan, assiste ao grande momento

A mil milhas de distância, em Dallas, Texas, Addie Walton-King, de 11 anos, esperou, semanas de excitação reprimida pronta para explodir.

Tendo aprendido tudo sobre o eclipse em sua turma da quinta série na Dallas Academy, ela amarrou os sapatos na manhã de segunda-feira e colocou quatro pares de óculos para eclipse em sua bolsa rosa – um para ela, um para cada pai e um para seu filho. irmã, Abigail.

Pouco antes de começar, Addie sentou-se ao lado de seu pai Ryan em um campo escolar no centro de Dallas e olhou para cima.

À medida que a tarde do Texas escurecia, ela sentiu tudo ficar mais lento. “Foi como se a lua tivesse mordido o sol, mas sem as marcas dos dentes.”

As nuvens entravam e saíam, ocasionalmente bloqueando a visão do eclipse até o sol se pôr, deixando nada além de um leve brilho ao redor da lua.

“Acho que não”, disse Adi. “Estava muito escuro. Achei que a noite seria escura, mas estava muito quase escuro.”

A temperatura caiu repentinamente e, tal como lhe haviam ensinado, os animais ficaram em silêncio.

“Quando começou a ficar mais claro, os grilos estavam lá e os pássaros começaram a cantar. Foi uma loucura”, disse ela. “Estou triste que acabou.”

A partir daí, o eclipse seguiu seu caminho para o nordeste dos Estados Unidos.

Para alguns, o evento solar marcou um marco pessoal, com centenas de americanos a aderirem ao caminho da totalidade num dos muitos eventos de casamento em massa.

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Um casal que participou de um casamento em massa no Arkansas

Em Russellville, Arkansas, 300 casais de todo o país assinaram seus “sim” pouco antes de o céu escurecer. À medida que o céu clareava, o grupo cortou bolos de casamento e dançou – o apropriadamente chamado Festival Eclipse Total do Coração.

Após uma fase da lua, o astrônomo amador Darcy Howard, de Elsinore, Missouri, dirigiu de sua casa no centro do Arkansas para garantir que o mau tempo não obstruísse sua visão.

Ela já tinha visto vários eclipses antes de hoje, dois totais, um anular e dois parciais. “Todo mundo tem sua própria impressão digital”, disse ele.

O total de hoje trouxe um “crepúsculo estranho” por volta das 13h56, horário local (18h56 GMT), disse Howard, com cores tênues preenchendo o horizonte. A coroa estava tão brilhante quanto a lua cheia. “Havia uma sensação de outro mundo ao redor”, disse ele.

A senhora de 70 anos ama o universo desde a infância, quando seu pai lhe mostrou a Ursa Maior, a Estrela do Norte e a Via Láctea, e comprou-lhe seu primeiro telescópio.

“Fui fisgada”, disse ela. “Posso olhar através de um telescópio e ver Júpiter… posso ver Saturno. Quando o vejo no espaço, sei que o mundo inteiro está ali.”

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Onde tudo começou: Crianças observam na costa de Mazatlán, no México, o primeiro lugar para experimentar a perfeição

Às 15h13, horário local (20h13 GMT), o eclipse total mergulhou o estado de Ohio, no meio-oeste, na escuridão.

Em Cleveland, os observadores de eclipses foram brindados com um céu limpo, com a coroa do Sol claramente visível, um halo brilhante emoldurando a Lua.

As estrelas surgiram no meio do dia, um espetáculo recebido com vivas e fogos de artifício, na véspera de Ano Novo, em meados de abril.

Muitas das principais cidades americanas não têm a sorte de estar no caminho da totalidade – mas as vistas ainda são deslumbrantes. Em Nova York, centenas de pessoas lotaram o mirante do arranha-céu Edge, em Manhattan, para ver o que podiam ver.

Eles não ficaram desapontados quando o sol se transformou em uma faixa de luz em forma de lua crescente que lançou uma escuridão pálida sobre a cidade.

fonte da imagem, Boas fotos legenda da imagem, Centenas de pessoas olham para o céu no site Edge em Nova York

Os turistas afluíram às Cataratas do Niágara em ambos os lados da fronteira, onde o caminho do eclipse cruzou dos Estados Unidos ao Canadá.

Aqui, o clima apresentou um desafio formidável, com espessas nuvens cinzentas muitas vezes obscurecendo a vista do céu.

Mas no momento perfeito – para alegria audível da multidão – as nuvens se separaram para revelar o buraco negro do Sol.

Perto dali, no Niagara City Cruise, um recorde de 309 pessoas comemorou – vestindo-se como o sol para quebrar o Recorde Mundial do Guinness para “Maior Multidão de Pessoas Vestidas como o Sol”.

O movimento incessante dos corpos celestes fez com que o evento não durasse muito, e Montreal teve a chance de afundar na noite temporária ao lado dele.

Em Montreal, 20 mil pessoas lotaram um estádio no campus da Universidade McGill para um evento organizado pelo Trottier Space Institute da escola.

“Esperamos 8.000”, disse o gerente do evento Corona Cruz-Vinacia. Tempo perfeito, céu limpo e claro. Ao todo, a multidão irrompeu em uníssono, disse ela.

“Ainda não consigo encontrar palavras para descrever o quão maravilhoso foi”, disse ela. “Ainda estamos descendo.”

A Ilha do Fogo, na costa leste do Canadá em Newfoundland, estava menos lotada – um dos últimos lugares para ver a totalidade.

Bethany Downery, da Terra Nova, que trabalha para a Agência Espacial Europeia, apreciou a vista espetacular do Fogo Island Resort, situado no Oceano Atlântico.

O céu estava nublado, mas as nuvens se moviam milagrosamente.

E com isso, um dia de admiração e celebração coletiva chegou ao fim. Mas deixou uma impressão duradoura em muitos daqueles que o testemunharam.

Em Dallas, a alguns milhares de quilômetros de distância, Eddie Walton-King estava fazendo planos.

O Texas só estará no caminho da totalidade novamente nos próximos 300 anos, então ela terá que viajar para a América do Norte em 2044 para sua próxima viagem.

Nessa época, ele se especializará em eclipses totais. “Quero ser um cientista quando isso acontecer”, disse ele.

— Com reportagem adicional de Brandon Livesey, Nada Tawfiq, Nadine Yusif e Helena Humphrey

