Aaron Rodgers e Jesse Ventura na lista de vice-presidentes da RFK Jr.

8 horas atrás

O candidato presidencial independente, Robert F. Kennedy Jr., está considerando o quarterback do futebol americano Aaron Rodgers ou o ex-governador de Minnesota, Jesse Ventura, como seu companheiro de chapa na vice-presidência.

Eles estão em uma pequena lista de possíveis candidatos, disse a campanha de Kennedy na terça-feira.

Os responsáveis ​​da campanha não confirmaram quem mais está na lista.

Kennedy, de 70 anos, lançou a sua candidatura à presidência no ano passado.

Anteriormente, ele considerou desafiar Joe Biden pela indicação democrata e agora enfrenta uma batalha como independente para ter seu nome nas urnas na maioria ou em todos os 50 estados dos EUA.

Membro da família política mais famosa da América, Kennedy trabalhou como advogado ambiental antes de fundar um grupo de pressão antivacinação.

Rodgers, um quarterback famoso que agora joga no New York Jets, se machucou no início de seu primeiro jogo na temporada passada, mas prometeu retornar à ação em 2024.

Fora de campo, ele tem sido criticado pelo ceticismo em relação à vacinação e por fazer diversas declarações polêmicas.

Kennedy postou recentemente uma foto deles caminhando juntos.

Não está claro como o quarterback será capaz de combinar uma campanha à vice-presidência com uma temporada cansativa da NFL que pode colidir com as eleições de novembro.

Ventura, ex-lutador profissional e ator, foi eleito governador de Minnesota em 1998 como membro do Partido Reformista, derrotando candidatos democratas e republicanos em uma surpresa surpreendente.

Ele serviu por um mandato de quatro anos e, após deixar o cargo, tem sugerido consistentemente retornar à briga política.

A partir de 2017, ele apresentou um programa na RT America, de propriedade do Kremlin, até que a estação encerrou as operações após o início da invasão russa da Ucrânia.

No mês passado, ele apareceu num evento de campanha no Arizona com Kennedy.

A BBC abordou ambos os companheiros de chapa para comentar.

As regras de acesso às urnas para candidatos presidenciais independentes variam amplamente de estado para estado, sendo a maioria dos candidatos obrigados a recolher assinaturas antes do prazo final do verão.

Muitos estados exigem que os independentes escolham um companheiro de chapa para vice-presidente antes de solicitar a admissão.

A campanha de Kennedy diz que se classificou até agora em quatro estados: Utah, Nevada, New Hampshire e Havaí.