A esposa de Christian Oliver fala depois que acidente de avião mata o ator e suas 2 filhas

A esposa do ator Christian Oliver emitiu um comunicado Oliver e as duas filhas do casal morreram Quinta-feira, em um pequeno acidente de avião no Caribe.

Oliver, 51 anos, e suas duas filhas Madita, 12, e Annick, 10, estavam voando o vôo de 65 milhas de Petit Nevis para Santa Lúcia em um pequeno avião pilotado pelo piloto e proprietário Robert Sachs, Royal St. Força Policial de Vicente e Granadinas. O avião caiu no mar a cerca de um quilômetro da costa de Petit Nevis, matando todas as quatro pessoas a bordo, disse a força policial. Dias antes do acidente, Oliver postou no Instagram que estava comemorando o Ano Novo com sua família “em algum lugar do paraíso”.

A Declaração atribuída a Jessica Klepser, A esposa de Oliver e outros membros da família disseram que estavam “muito tristes”. O nome de nascimento de Oliver é Christian Klesper, mas ele atua usando o sobrenome Oliver. A declaração foi divulgada pelo local de trabalho de Klepser, Wundabar, uma rede de estúdios de Pilates onde ela era gerente regional.

Klepser descreveu Madita como uma “aluna vibrante da 7ª série… conhecida por seu espírito animado e por se destacar em estudos, dança, canto e atuação”. Sua irmã mais nova, Annique, era “uma aluna da quarta série… reconhecida por seu comportamento gentil e forte”, que era “sempre a primeira a oferecer uma palavra gentil ou um abraço reconfortante” e adorava basquete, natação e arte.

“O vínculo profundo, o riso contagiante e o espírito aventureiro que Mathita e Annick compartilharam farão muita falta em suas comunidades”, disse o comunicado.

A mãe, a avó e várias tias, tios e primos de Annique e Madita estão na Alemanha, de onde Oliver é natural, disse o comunicado. Oliver mora na Alemanha com sua esposa, pais e irmã.

“Sua perda será profundamente sentida por todos que o conheceram”, disse o comunicado.

Um GoFundMe para a família, criado para cobrir os custos de transporte dos restos mortais, serviços fúnebres e memoriais, despesas jurídicas e outras assistências, já ultrapassou a meta de US$ 100 mil.