22 mortos em desabamento de prédio escolar na Nigéria | notícias

Pelo menos 22 pessoas, incluindo estudantes, foram confirmadas como mortas depois que um prédio escolar de dois andares desabou no centro da Nigéria, disseram autoridades, enquanto as equipes de resgate procuravam por mais de 100 pessoas presas nos escombros.

O prédio da Saint Academy, na comunidade de Busa Fuji, no estado de Plateau, desabou na sexta-feira, pouco depois de cerca de 15 pessoas, muitas delas com cerca de 15 anos, terem chegado para as aulas, disseram autoridades no sábado.

Um total de 154 estudantes ficaram inicialmente presos nos escombros, mas 132 deles foram resgatados e estão sendo tratados de ferimentos em vários hospitais, disse mais tarde o porta-voz da polícia Alfred Alabo.

A agência de notícias Associated Press citou Alabo como confirmando a morte de 22 estudantes. Um relatório anterior da mídia nigeriana disse que pelo menos 12 pessoas foram mortas.

A Agência Nacional de Gestão de Emergências da Nigéria (NEMA) disse numa publicação no Facebook que 30 pessoas estavam hospitalizadas. A operação de resgate terminou e o local foi destruído, disse.

As equipes de resgate usaram máquinas pesadas para chegar às vítimas, e as imagens do local mostraram pessoas reunidas em torno de um prédio de concreto desabado e pilhas de escombros.





Dezenas de moradores se reuniram perto da escola, alguns chorando e outros oferecendo ajuda, enquanto escavadeiras removiam os escombros de parte do prédio.

Uma mulher foi vista chorando e tentando se aproximar dos destroços enquanto outros a paravam.

A NEMA disse que equipes de resgate, saúde e forças de segurança foram enviadas ao local imediatamente após o colapso e estão procurando pelos estudantes presos.

“Para garantir atendimento médico imediato, o governo instruiu os hospitais a priorizar o tratamento sem documentação ou taxas”, disse o comissário de informação do estado de Plateau, Musa Ashoms, em um comunicado.

O governo do estado de Plateau atribuiu a tragédia à “fraca estrutura e localização próxima à margem do rio” da escola. Instou as escolas que enfrentam esses problemas a serem fechadas.

Os desmoronamentos de edifícios estão a tornar-se comuns no país mais populoso de África, a Nigéria, com mais de uma dúzia de incidentes deste tipo registados nos últimos dois anos.

As autoridades muitas vezes atribuem esses desastres à não aplicação das normas de segurança dos edifícios, à utilização de materiais de construção de qualidade inferior e à má manutenção.

Em 2021, pelo menos 45 pessoas morreram quando um edifício alto desabou em construção no luxuoso distrito de Ikoyi, em Lagos, a capital económica da Nigéria.

Em 2022, pelo menos 10 pessoas morreram quando um edifício de três andares desabou na zona de Ebute-Metta, em Lagos.

Desde 2005, pelo menos 152 edifícios ruíram em Lagos, segundo um investigador universitário sul-africano que estuda desastres na construção.