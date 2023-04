Jack Dorsey diz que Elon Musk não deveria ter comprado o Twitter

Comente esta história Comente

SAN FRANCISCO – O ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, emitiu sua crítica mais contundente à liderança de Elon Musk no Twitter na sexta-feira, dizendo que Musk não provou ser um bom administrador do site – e deveria ter desistido de comprá-lo. As críticas e explicações vieram na noite de sexta-feira em uma série de postagens de resposta na florescente rede social Bluesky, um concorrente do Twitter que Dorsey ajudou a lançar. Os comentários ilustram como a liderança errática de Musk traiu um amigo de longa data e aliado poderoso, refletindo uma reação crescente contra um mandato tumultuado.

O CEO da Tesla, Musk, que ocupa o mesmo cargo no Twitter hoje, disse que Dorsey disse que achava que teria que pagar US$ 1 bilhão para desistir de um acordo para adquirir a plataforma de mídia social. Os comentários são uma reversão total da forte aprovação de Dorsey à aquisição de Musk, quando ele escreveu um ano atrás que, se o Twitter fosse uma empresa, “Elon é a única solução em que acredito”.

“Acredito em sua missão de expandir a luz da consciência”, Dorsey ele tuitou isso No momento.

Em seus comentários sobre Bluesky na sexta-feira, Dorsey adotou um tom muito diferente.

Dorsey disse que não acha que Musk “agiu certo” depois de perceber seu erro potencial ao ir atrás do site, acrescentando que não acredita que o conselho da empresa deveria ter forçado a venda.

“Tudo foi para o sul”, acrescentou Dorsey.

Musk não respondeu a um pedido de comentário sobre os comentários de Dorsey. Musk apareceu na noite de sexta-feira no “Real Time with Bill Maher” na HBO, e durante seu tempo no comando da empresa, o líder da maioria no Senado dos EUA, Charles E. Schumer (DNY) falou sobre tópicos, incluindo uma recente reunião com ele e suas preocupações. Sobre a retórica vinda da esquerda política. READ Mercados da Ásia-Pacífico, Banco Central, Aumento de Taxa, RBA

“Estava no caminho certo para a falência”, disse Musk sobre o Twitter. “Então eu tive que tomar medidas drásticas. Não havia escolha.”

Musk assumiu o Twitter em outubro, depois de acumular uma participação substancial na empresa no início de 2022. Ele forneceu A US$ 54,20 por ação, a empresa está avaliada em US$ 44 bilhões.

O conselho do Twitter aprovou a compra de Musk no final de abril, desencadeando um acordo para fechar o capital da empresa. Se Musk decidir desistir, os termos do acordo incluem uma multa de US$ 1 bilhão, conhecida como “taxa de separação”. (Especialistas observaram que, se Musk tivesse violado o contrato, teria de pagar uma quantia além da multa de US$ 1 bilhão.)

Após o acordo, a avaliação do Twitter caiu significativamente, pois as pressões econômicas pesaram fortemente sobre a empresa e as ações da Tesla, que reduziram drasticamente o patrimônio líquido de Musk. Musk anunciou sua intenção de desistir do acordo e o Twitter processou Musk.

Após uma batalha judicial de um mês que incluiu a reconvenção de Musk, Musk e o Twitter concordaram em outubro em prosseguir com o acordo, que foi finalizado no final daquele mês por US$ 44 bilhões.

A gestão de Musk como chefe do Twitter foi marcada por grandes cortes de empregos, um ambiente de trabalho radical e uma revisão total da experiência do usuário do site. O Twitter se apóia fortemente em um modelo de assinatura e feeds selecionados, que visam mostrar aos usuários o conteúdo com o qual eles desejam mais se envolver. Desde a aquisição de Musk, a força de trabalho do Twitter foi reduzida em cerca de 80%.

Dorsey já se desculpou por fazer a empresa crescer “rápido demais”, reduzindo a empresa em 50% depois que Musk fez demissões. Desde então, ele às vezes criticou a tomada de decisão de Musk, por exemplo, indo ao Twitter para expressar seu desacordo com Musk renomeando o recurso “Birdwatch” do site para “Social Notes”. READ Marianne Williamson responde a artigo do Politico alegando abuso de funcionários

O Post informou anteriormente que Dorsey transferiu US$ 1 bilhão de suas ações do Twitter para o Twitter privatizado de Musk.

Em suas postagens na sexta-feira, Dorsey não assumiu a responsabilidade pela aquisição da empresa por Musk, argumentando que “toda empresa é vendida pelo maior lance” e que o conselho não teve escolha a não ser aceitar sua oferta.

“Eu estava otimista? Sim”, disse Dorsey. “Devo finalmente dizer? Não.”

Assim que Musk tentou recuar, Dorsey acrescentou: “Gostaria que o conselho não tivesse forçado a venda. Talvez houvesse uma chance, mas agora nunca saberemos. Quanto à decisão de Musk de concluir a compra sem pagar a multa de US$ 1 bilhão, Dorsey disse: “Acho que ele deveria ter saído e pago US$ 1 bilhão”.

Bluesky fazia parte do plano de Dorsey quando ele era CEO do Twitter para criar um sistema de mídia social “descentralizado” onde nenhuma pessoa ou empresa controlava a experiência. Embora o Twitter tenha investido na Bluesky, agora é uma empresa separada com seu próprio CEO. Nos últimos dias, atraiu rapidamente usuários de alto perfil do Twitter, alguns dos quais estão desiludidos com a plataforma de Kasthuri.