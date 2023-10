Israel promete “destruir o Hamas” à medida que o número de mortos aumenta em ataques sem precedentes; Muitos americanos foram confirmados como mortos

Tel Aviv – Soldados israelenses continuaram a combater militantes do Hamas nas ruas do sul de Israel no domingo, enquanto no norte do país trocaram tiros com combatentes do Hezbollah que dispararam foguetes do Líbano. Algumas comunidades israelitas ao longo da fronteira libanesa foram instadas a abandonar o país.

Autoridades israelenses confirmaram a morte de 700 civis e militares israelenses na manhã de segunda-feira O Hamas lançou um ataque sem precedentes contra Israel De Gaza na manhã de sábado. Outras 2.150 pessoas ficaram feridas.

Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional confirmou na noite de domingo que vários cidadãos norte-americanos foram mortos no ataque.

“Oferecemos as nossas mais profundas condolências às vítimas e às famílias de todos os afetados e desejamos aos feridos uma rápida recuperação”, disse o porta-voz, acrescentando: “Continuamos a monitorizar a situação de perto e estamos em contacto com os nossos parceiros israelitas. Principalmente as autoridades locais.”

O líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, disse em comunicado no domingo à noite que foi informado de que os EUA estavam cientes da morte de quatro americanos, “mas, infelizmente, sabemos que o número aumentará”.

Uma equipe de resgate caminha perto de uma loja danificada em Tel Aviv após um ataque com foguetes de militantes palestinos da Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023. JACK GUEZ/AFP via Getty Images



O serviço de resgate israelense Zaka disse que seus paramédicos removeram cerca de 260 corpos Festival de Música A Associated Press informou no domingo que milhares de pessoas que foram atacadas por militantes do Hamas compareceram. A expectativa é que o total seja maior à medida que outras equipes médicas atuam na área.

Foi o dia mais mortal em décadas O prolongado conflito israelo-palestiniano. O Ministério da Saúde de Gaza disse no domingo que 370 palestinos morreram e 2.200 ficaram feridos.

O presidente Biden conversou com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e prometeu “seu total apoio” ao governo israelense, disse a Casa Branca.



Biden condenou veementemente o ataque do Hamas e reafirmou o compromisso dos EUA com Israel

“Assistência adicional às Forças de Defesa de Israel está chegando agora a Israel e seguirá nos próximos dias”, disse a Casa Branca.

O secretário de Defesa, Lloyd Austin, confirmou no domingo que os Estados Unidos “forneceriam rapidamente equipamentos e recursos adicionais, incluindo munições, às Forças de Defesa de Israel”. USS Gerald R. Austin disse que Ford dirigiu o grupo de ataque de porta-aviões para o Mediterrâneo oriental, que inclui um porta-aviões e o cruzador de mísseis guiados da classe Ticonderoga USS Normandy.

Outros Os políticos dos EUA condenaram imediatamente o ataque do Hamas e prometeu apoio a Israel.

Quem atacou Israel?

Nas primeiras horas de sábado, combatentes do Hamas na Faixa de Gaza dispararam milhares de foguetes a partir do pequeno enclave palestino sitiado, e dezenas de pessoas romperam a cerca fortemente vigiada da fronteira, entrando nas comunidades israelenses em motocicletas, parapentes e picapes para lançar ataques. Israel foi completamente pego de surpresa.

O Hamas enviou combatentes para cerca de 22 locais distintos no sul de Israel, atirando em pessoas nas ruas e raptando civis e forças de segurança israelitas e levando-os de volta para Gaza.

Um soldado israelense patrulha perto de uma delegacia de polícia onde ocorreu uma batalha após uma incursão massiva de militantes do Hamas vindos da Faixa de Gaza em Sterod, sul de Israel, em 8 de outubro de 2023. Ronen Suulun/Reuters



O Hamas é o grupo militante palestino que governa a Faixa de Gaza, com 230 milhas quadradas, onde vivem mais de dois milhões de pessoas. Israel e os Estados Unidos designaram o Hamas como organização terrorista e ambos os países acusam o Irão de o financiar e apoiar directamente.

Gaza é um dos lugares mais populosos do mundo e está sob bloqueio israelense desde 2007.

Autoridades israelenses disseram na manhã de domingo que estavam lutando contra militantes do Hamas em seis locais dentro de Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no sábado que Israel estava envolvido em “uma guerra longa e difícil” e prometeu que os militares israelenses usariam toda a sua força para destruir o Hamas.

Palestinos se reúnem próximo às ruínas da Torre Waden, que foi destruída pelos ataques israelenses na Faixa de Gaza, na Cidade de Gaza, em 8 de outubro de 2023. Majdi Fathi/NurPhoto/Getty



“Todos os lugares onde o Hamas se esconde e opera serão transformados em escombros”, disse Netanyahu.

Netanyahu exortou os residentes de Gaza a “saírem de lá” enquanto Israel cortava a eletricidade na área.

ONU israelense O embaixador Gilad Erdan, falando antes de uma reunião de emergência da ONU a portas fechadas, chamou os ataques de “crimes de guerra”.

“É hora de destruir a infra-estrutura militar terrorista do Hamas”, disse Erdan. Questionado pela CBS News sobre o que esperava da reunião da ONU, Erdoğan disse: “A nossa única expectativa é que o establishment da ONU, e especialmente o Conselho de Segurança, evite guerras, combata o terrorismo e o condene inequivocamente. O Hamas está a defender as atrocidades e o direito de Israel para se defender.”

Enquanto isso, o grupo Hezbollah, com sede no Líbano, disse na manhã de domingo que disparou dezenas de foguetes contra posições israelenses nas disputadas Colinas de Golã ocupadas por Israel, na fronteira com a Jordânia, a Síria e o Líbano. O Hezbollah disse que o ataque foi lançado em solidariedade à “resistência palestina” usando um “grande número de foguetes e projéteis”.

O Governo dos EUA diz Tal como o Hamas, o Hezbollah recebe financiamento e apoio do Irão.

— Pamela Falk contribuiu com reportagem.

