As fábricas da Ásia foram espremidas nos novos resgates da China

PMI privado de outubro da China marca a primeira contração desde julho

A atividade fabril no Japão e na Coreia do Sul continua lenta

Estudos sublinham a fraca recuperação económica da Ásia

Tóquio, novembro. 1 (Reuters) – Os fabricantes asiáticos enfrentaram uma pressão cada vez maior em outubro, à medida que a atividade fabril na China voltou a cair, obscurecendo as perspectivas de recuperação para os principais exportadores da região, já pressionados pela fraca demanda global e pelos altos preços.

Os índices de gestores de compras (PMI) das potências industriais China, Japão e Coreia do Sul mostraram uma contracção da actividade, enquanto o Vietname e a Malásia lutaram com as consequências cada vez maiores da recessão chinesa.

O PMI global de manufatura Caixin/S&P da China caiu para 49,5 em outubro, de 50,6 em setembro, mostrou uma pesquisa do setor privado na quarta-feira, caindo abaixo do limite de 50,0 pontos que separa o crescimento da contração.

A pesquisa chinesa ecoou uma leitura oficial mais baixa do PMI divulgada na terça-feira, que mostrou uma contração inesperada na atividade, lançando dúvidas sobre as esperanças recentes de uma recuperação na segunda maior economia do mundo.

“No geral, os fabricantes não estão muito otimistas em outubro”, disse Wang Xe, economista do Caixin Insight Group, sobre os resultados da pesquisa da China.

“A economia tem mostrado sinais de atingir o fundo do poço, mas os alicerces da recuperação não são sólidos. A procura é fraca, há muitas incertezas internas e externas e as expectativas ainda são fracas.”

O impacto do abrandamento da China está a ser sentido em países como o Japão e a Coreia do Sul, cujos fabricantes dependem fortemente da procura do gigante asiático.

A atividade fabril do Japão contraiu pelo quinto mês consecutivo em outubro, mostrou o PMI final do au Jibun Bank.

Um dia depois de os números oficiais terem mostrado que a produção industrial do Japão aumentou menos do que o esperado em Setembro, a procura diminuiu significativamente.

Os fabricantes de máquinas japoneses Fanuc ( 6954.T ) e Murata Manufacturing ( 6981.T ) relataram recentemente lucros fracos em seis meses devido à fraca demanda chinesa.

A actividade industrial da Coreia do Sul caiu pelo 16º mês consecutivo, enquanto os PMI de Taiwan, Vietname e Malásia também mostraram quedas contínuas na actividade.

O crescimento da actividade industrial da Índia abrandou pelo segundo mês consecutivo em Outubro, à medida que a procura e o aumento dos preços das matérias-primas pesavam sobre a confiança empresarial.

“Os PMI de Outubro para a Ásia emergente geralmente recuaram ainda mais para o território de contracção”, disse Sivan Tandon, economista da Capital Economics para a Ásia emergente.

“As perspectivas para a indústria transformadora na região permanecem sombrias nos últimos tempos, uma vez que os elevados níveis de stocks e a fraca procura externa deverão abrandar a produção.”

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou que a fraca recuperação da China e o risco de uma crise de activos mais prolongada poderão desgastar ainda mais as perspectivas económicas da Ásia.

Nas suas Perspectivas Económicas Mundiais divulgadas no mês passado, o FMI reduziu a sua estimativa de crescimento para a Ásia no próximo ano para 4,2%, face aos 4,4% de Abril, abaixo da sua previsão de 4,6% para este ano.

