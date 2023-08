Pelo menos 4 mortos em explosão de casa na Pensilvânia

Steve Imberlina, chefe adjunto dos Serviços de Emergência do Condado de Allegheny, disse em duas coletivas de imprensa no sábado que as autoridades ainda estão investigando a causa da explosão. Ele disse que representantes de várias companhias de gás estiveram no local no sábado e cooperaram com os investigadores.

“Pedimos a quem não estiver na vizinhança que fique longe e deixe todos fazerem seu trabalho”, disse a chefe Imberlina.

Fotos e vídeos da cena mostraram fileiras de casas espalhadas soltando fumaça. Os bombeiros vadearam pilhas de madeira e cinzas.

Nas imagens obtidas por WTAE, uma estação de notícias local, ouve uma explosão no silêncio de um jogo de beisebol próximo. Em outro clipe, uma câmera de campainha apareceu para capturar o momento da explosão, que enviou fogo e fumaça para o céu.