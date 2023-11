Hunter Biden diz que testemunhará publicamente nas audiências de impeachment de Joe Biden no Comitê de Supervisão da Câmara

Hunter Biden deve testemunhar publicamente perante o Comitê de Supervisão da Câmara, liderado pelos republicanos, em 13 de dezembro, disse seu advogado em uma carta ao comitê na terça-feira.

O filho do presidente foi intimado pelos republicanos da Câmara no início de novembro e chamado para comparecer para uma entrevista transcrita a portas fechadas como parte da expansão do inquérito de impeachment dos republicanos contra o presidente.

“Vimos vocês usarem audiências a portas fechadas para manipular, distorcer os factos e desinformar o público. Por isso estamos a propor abrir a porta”, disse o seu advogado, Abe Lowell. A Carta de terça-feira Presidente do Comitê de Supervisão, James Comer, R-Ky.

Comer foi repelido pela carta de Lowell O relatório foi divulgado na manhã desta terça-feira, no X: “Hunter Biden está tentando seguir suas próprias regras em vez de seguir as de todos os outros. Isso não agradará aos republicanos da Câmara.”

“Nossa intimação emitida legalmente para Hunter Biden é para que ele compareça em 13 de dezembro”, disse ele. “Esperamos total cooperação com nossa intimação para depoimento, mas reconhecemos que Hunter Biden deveria ser [an] Uma oportunidade de testemunhar em um ambiente público no futuro.

Representante. Jamie Raskin, D-Md., membro graduado do Comitê de Supervisão, emitiu uma declaração contundente em resposta a Comer, dizendo que o relatório do presidente mostrou que “o que os republicanos mais temem é a luz do sol e a verdade”.

“Quero deixar isso claro. Depois de dez meses reclamando de Hunter Biden, citando uma conspiração familiar não comprovada e enviando a Hunter Biden uma intimação para comparecer e testemunhar, o presidente Comer e os republicanos de supervisão estão agora rejeitando sua oportunidade de comparecer perante o plenário comitê. O mundo e quaisquer questões que eles levantem. “Quer responder?”, disse Ruskin.

Raskin rejeitou a primeira audiência do comitê nas audiências de impeachment do Partido Republicano em setembro como um “fracasso terrível” e criticou Comer por rejeitar a oferta de Hunter Biden de testemunhar publicamente.

“O Presidente Comer aparentemente decidiu evitar todas as audiências de comissões onde o público possa realmente ver as distorções lógicas, retóricas e factuais em que se envolveram”, disse ele. “Evidências repetidas mostram que o presidente Biden não fez nada de errado, muito menos um crime. A insistência do presidente Gomer para que a entrevista de Hunter Biden fosse conduzida a portas fechadas prova isso mais uma vez.

Comer está presidindo o inquérito de impeachment contra Biden junto com o presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, R-Ohio, e o presidente do Comitê de Formas e Meios da Câmara, Jason Smith, R-Mo.

Em sua carta, Lowell repreendeu os republicanos por se concentrarem nas atividades comerciais da família Biden depois que Comer solicitou milhares de registros bancários relacionados a Hunter e ao irmão do presidente, James Biden, e seus familiares e várias empresas. Parceiros.

“Sua equipe vem trabalhando há quase um ano – sem sucesso – para conectar as atividades comerciais de nosso cliente ao pai dele. Você afirma que um de seus objetivos é revisar como as atividades comerciais da família de um presidente aumentam a ética e levantam preocupações para informar o base para a resolução legislativa”, escreveu Lowell. “Mas todo o seu foco está na família deste presidente, enquanto fecha os olhos ao ex-presidente Trump e aos negócios de sua família, alguns dos quais foram mantidos enquanto a família serviu no cargo – uma área madura para informar a agenda legislativa pretendida.”

Antes de os republicanos acusarem Hunter Biden de “manipular” os seus “negócios legítimos”, Lowell observou que, ao contrário dos membros da família Trump, o filho do presidente nunca ocupou qualquer cargo público ou trabalhou em qualquer empresa familiar. Dependência de drogas “Investigações com motivação política para acusar seu pai de irregularidades.”

Lowell disse que a equipe jurídica de Hunter Biden entendeu a base da investigação e se ofereceu para se reunir ou falar com o grupo para fornecer informações relevantes, mas nunca respondeu à oferta. Em vez disso, disse Lowell, os republicanos emitiram intimações para Hunter Biden e outros membros da família Biden e seus associados “no que parecia ser um passe de Ave Maria com sua equipe ficando sem pontuação e sem tempo”.

“Sua viagem de pesca foi a perseguição da grande baleia branca pelo capitão Ahab”, escreveu ele.

A carta da equipe jurídica de Hunter Biden chega no momento em que representantes legais do irmão do presidente, James, estão em contato com a equipe, disseram à NBC News duas fontes familiarizadas com o trabalho da equipe. O grupo pediu a James Biden que comparecesse para uma entrevista com o grupo no dia 6 de dezembro.

Os republicanos da Câmara disseram que estão investigando se o presidente ajudou ilegalmente seu filho ou lucrou com suas atividades comerciais.

A Casa Branca pediu este mês aos republicanos da Câmara que retirassem suas intimações dirigidas a membros da família Biden e funcionários do governo. Numa carta a Comer e Jordan, o conselheiro da Casa Branca, Richard Saber, classificou os pedidos de informações e entrevistas como “irracionais” e todo o inquérito de impeachment como “ilegal”.

Comer emitiu uma longa lista de intimações e pedidos de entrevistas e documentos a vários membros da família Biden e seus associados. Saber rejeitou pedidos de informações de membros da família Biden como um exemplo de armamento do poder do Congresso para atacar um oponente político.

Os republicanos no Comitê de Supervisão da Câmara obtiveram registros financeiros que dizem que membros da família Biden estabeleceram mais de 20 empresas de fachada, a maioria das quais foram criadas durante o mandato de Joe Biden como vice-presidente, como parte de um esforço de encobrimento. Dinheiro de inimigos estrangeiros. O comitê também alega que a família Biden, seus parceiros de negócios e suas empresas receberam mais de US$ 24 milhões do exterior durante um período de aproximadamente cinco anos.

Comer acusou a família Biden de se envolver em “práticas comerciais duvidosas”, mas não demonstrou como as transações mostram evidências de irregularidades por parte do presidente.