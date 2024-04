Uma tempestade de neve na Nova Inglaterra causou cortes de energia em toda a região

Uma poderosa tempestade costeira de primavera está atingindo a Nova Inglaterra, trazendo até 60 centímetros de neve, nevascas significativas e ventos fortes que podem interromper a energia. De acordo com PowerOutage.us, mais de 600.000 clientes estão sem energia no Nordeste, quase 500.000 dos quais vivem apenas em New Hampshire e Maine. Os alertas de tempestade de inverno cobrem todo Vermont e New Hampshire, bem como Maine e a maior parte do leste do estado de Nova York, ao norte de Albany.

A mesma tempestade derramou 30 a 60 centímetros de neve em partes do norte de Wisconsin e da Península Superior de Michigan na terça e quarta-feira e cortou a energia de mais de 150.000 clientes devido ao seu peso, que quebrou árvores e derrubou linhas de energia.

Uma enorme tempestade atingiu grande parte dos Estados Unidos na primeira semana de abril, trazendo neve, gelo e inundações costeiras para a Nova Inglaterra. (Vídeo: John Farrell/The Washington Post)

Uma tempestade um pouco mais duradoura começou no Nordeste na quarta-feira e não chegará finalmente a partes de New Hampshire e Maine até sexta à noite ou sábado.

A neve ocorre no lado frio de um poderoso e generalizado sistema de tempestades que atingiu o país. Fortes chuvas, inundações e neve atingiram a Califórnia no fim de semana, antes de desencadear fortes tempestades nos estados do centro e do leste durante a primeira metade da semana de trabalho.

Imagens meteorológicas de satélite mostram um grande vórtice de baixa pressão sobre Ohio. Isto causou o resfriamento ao longo da Costa Leste, juntamente com a formação de uma área de baixa pressão ao sul de Long Island. Ele puxa o ar frio para o sul enquanto transporta a umidade em direção à costa. Aquele ar frio invadiu as montanhas de Massachusetts, onde caiu uma mistura invernal. Mais ao norte, a neve mudou para neve pesada e úmida. READ Explosão de gás em churrascaria chinesa mata 31 pessoas

Veja quanta neve caiu até agora:

15,2 polegadas em Greensboro, Vermont.

13,5 polegadas em Rochester, Vermont.

12,2 polegadas em Porter, Maine

12,1 polegadas em Hollis, Maine

12 polegadas em Éden, Vermont.

11,5 polegadas em Warren, Vermont.

11 polegadas em Deerfield, NH

8,2 polegadas em Plainfield, Massachusetts.

8 polegadas em Conway, NH

6 polegadas em Portland, Maine

A neve continuará no nordeste de Nova York, Vermont, New Hampshire, norte de Massachusetts e grande parte do Maine (principalmente a oeste da Interstate 95) até quinta-feira à noite. E 3 a 5 polegadas são possíveis em zonas pesadas.

Na noite de quinta-feira, um centro de baixa pressão pode chegar ao Maine, trazendo uma leve brisa marítima para o estado, transformando a neve em chuva congelante ou uma mistura invernal para o interior do centro do Maine. A neve será mais intensa em Vermont e New Hampshire, mas cairá de forma constante no oeste e norte do Maine.

A neve pode persistir de sexta a sexta à noite no interior do Maine como centro de um sistema de baixa pressão perto da costa. Chuvas de neve dispersas podem continuar nas montanhas de Vermont, New Hampshire e Nova York, e na direção do vento nos lagos Ontário e Erie.

Embora a precipitação possa transformar-se em chuva no leste do Maine e ao longo da costa na sexta-feira, pode transformar-se brevemente em neve na manhã de sábado, antes que a área de baixa pressão finalmente se mova para o leste.

Ventos fortes e inundações costeiras

A tempestade tem ventos fortes, incluindo rajadas de 61 mph em Nantucket e 58 mph em Hyannis. Boston teve rajadas de 95 km/h, enquanto Provincetown, na ponta da Costa do Cabo, teve rajadas de 57 km/h. READ Charles Barkley, da TNT, critica oficiais por erros de James Harden e Joel Embiid na vitória do Sixers

O Portland International Jetport, no Maine, teve rajadas de 53 mph e várias rajadas de 60 a 70 mph ao longo da costa.

Os ventos fortes ajudaram a empurrar a água contra a costa. Em Boston, os níveis da água estão 3,9 pés acima do normal, com 2,3 pés vistos até agora no Outer Gap.

Uma difusão generalizada de 5 a 10 polegadas acumulou-se em grande parte de Wisconsin, mas elevações mais altas perto de Marquette, na Península Superior de Michigan, registraram totais de 12 a 18 polegadas. A forte neve caiu na noite de terça-feira até a manhã de quarta-feira.

Em Marquette, 14 polegadas caíram somente em 2 de abril, quase dobrando o antigo recorde diário de 7,2 polegadas estabelecido em 2016. Green Bay recebeu 6,5 polegadas, incluindo 5,1 polegadas em 2 de abril. O total desta tempestade excedeu a média mensal. Green Bay e Marquette ficaram próximos da média.

Adicional Queda de neve total da tempestade Adiciona: