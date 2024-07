Putin deu as boas-vindas a Modi em Moscou com grandes riscos para a Rússia e a Índia

NOVA DELHI – O presidente Biden recebeu o primeiro-ministro indiano Narendra Modi em um jantar de Estado e foi elogiado por funcionários da Casa Branca, que descreveram as relações com a Índia como “uma só”. Laços muito produtivos com a América. Mas esta semana, Modi lembrou ao mundo que ele tem outro relacionamento próximo – “com meu querido amigo Vladimir Putin”.

Enquanto Modi faz a sua primeira viagem à Rússia desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022, imagens de Moscovo mostram Modi abraçando o presidente russo, um sinal claro de que manterá laços profundos com o gigante do Sul da Ásia, apesar dos esforços da administração Biden. Seu primeiro-ministro é Wu. Mostra também que Putin não está tão isolado como a Casa Branca esperava.

A relação da Índia com a Rússia baseia-se na confiança e no respeito mútuos, disse o primeiro-ministro Narendra Modi durante a sua primeira visita em 5 anos. (Vídeo: Reuters)

A viagem de Moscovo, que coincidiu com três dias de reuniões da NATO em Washington, foi chocada em Washington e Kiev. Questionado sobre a reunião entre Modi e Putin, o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, disse aos jornalistas: “Deixámos claras directamente à Índia as nossas preocupações sobre a sua relação com a Rússia”.

No X, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou a multidão por postar fotos de um hospital infantil em Kiev atingido por um míssil russo na segunda-feira. “Ver o líder da maior democracia do mundo abraçar o criminoso mais sangrento do mundo em Moscovo é uma enorme desilusão e um golpe devastador nos esforços de paz”, escreveu ele.

A reunião representou uma reunião de dois líderes que precisam um do outro, mas que, por outro lado, estão a aproximar-se dos campos de duelo liderados pelos EUA e pela China. Para Modi, a Rússia é uma importante fonte de armas, energia e tecnologia espacial que a Índia considera essencial para se tornar uma grande potência. Os analistas também dizem que a Índia não quer que a Rússia se torne demasiado dependente do adversário da Índia, a sua vizinha China. READ Mudanças de temperatura e muito mais: como os eclipses solares mudam o clima

Entretanto, em grande parte financiadas pelo esforço de guerra de Putin, as compras de produtos petrolíferos russos pela Índia aumentaram quase 20 vezes desde 2021. A Rússia também espera distanciar a Índia dos EUA, e o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, zombou esta semana do Ocidente por ter “ciúme” dos laços Rússia-Índia.

A reunião de Moscovo aprofundou o que os dois países chamam de “relação estratégica especial e privilegiada”. Quando Modi concluiu a sua visita na noite de terça-feira, as autoridades indianas e russas anunciaram a sua ambição de expandir o comércio anual para 100 mil milhões de dólares até 2030 e assinar acordos de longo prazo sobre o fornecimento de petróleo e gás, diversificando ao mesmo tempo o comércio para além do sector energético.

Os dois países assinaram acordos de cooperação na investigação polar e, num discurso à diáspora indiana em Moscovo, Modi também anunciou a abertura de novas embaixadas em Kazan e Yekaterinburg.

No seu discurso, Modi disse que a Índia e a Rússia estão a caminhar ombro a ombro e a injectar nova energia na prosperidade global. “Qualquer menção à Rússia lembra a todos os indianos a amizade que tivemos conosco nos bons e nos maus momentos, como amigo de confiança da Índia.”

Depois da chegada de Modi, na noite de segunda-feira, os líderes expressaram a sua amizade tomando chá no terraço exterior da residência do líder russo em Novo-Okaryovo, perto de Moscovo.

“É uma grande honra visitar a casa de um amigo”, disse Modi depois de dar o abraço que é sua marca registrada em Putin, segundo clipes divulgados pela mídia estatal russa. Putin parabenizou Modi por sua recente vitória na reeleição e dirigiu pelos jardins bem cuidados de sua dacha em um carrinho de golfe, mostrando imagens oficiais.

Na terça-feira, Putin levou Modi a uma exposição na Corporação Estatal de Energia Atômica da Rússia. Funcionários da Rosatom disseram esta semana que estão em negociações para construir seis novos reatores nucleares na Índia – uma economia em rápido crescimento com necessidades energéticas. READ Oh da! O colapso das criptomoedas atingiu o sistema financeiro real

A visita de Modi a Moscovo, que ocorre menos de um mês após o seu terceiro mandato, rompe com a tradição da Índia de os primeiros-ministros visitarem os seus vizinhos do Sul da Ásia primeiro após as eleições. Mas analistas indianos dizem que isso demonstrou as ambições globais de Modi e deu-lhe a oportunidade de mostrar a Putin que a Índia não perdeu a sua autonomia, apesar de receber novos investimentos, tecnologias e armas da administração Biden.

“A decisão de agir tão cedo é um sinal de que a Índia continua a investir no relacionamento com a Rússia – uma parte da política externa da Índia que transcende as linhas partidárias”, disse Pankaj Charan, antigo embaixador indiano na Rússia e vice-nacional. Conselheiro de Defesa do Governo da Índia.

Saran acrescentou que o establishment indiano considera as relações com Washington a sua maior prioridade. A Índia pode tentar atenuar as preocupações dos EUA argumentando que a Índia, amiga da Rússia, pode ser útil como interlocutor potencial entre Moscovo e o Ocidente, disse ele.

Numa reunião formal com Putin no Kremlin na tarde de terça-feira, Modi apelou a uma “palavra falada” para pôr fim aos combates na Ucrânia, e Zelensky acusou a Rússia de realizar o ataque ao hospital em Kiev um dia antes. “Qualquer pessoa que acredite na humanidade sofre com a perda de vidas em guerras ou ataques terroristas”, disse Modi a Putin. Mesmo assim, parte-nos o coração ver crianças inocentes a serem mortas.

Putin respondeu: “Estou grato pela sua atenção às questões mais urgentes, incluindo a tentativa de encontrar uma forma de resolver a crise ucraniana e principalmente por meios pacíficos.”

Embora os laços Índia-Rússia tenham estabilizado durante a Guerra Fria, os laços energéticos e de segurança entre a Rússia e a Índia – o maior comprador de armas do mundo e o terceiro importador de petróleo – continuam a florescer. As importações de petróleo bruto russo aumentaram para 46,5 mil milhões de dólares em 2023, contra 2,5 mil milhões de dólares em 2021, antes da invasão da Ucrânia, de acordo com dados do Ministério do Comércio da Índia. No ano passado, a China foi o único grande comprador de petróleo bruto russo. READ Palestinos famintos saqueiam caminhões de ajuda enquanto o desespero aumenta em Rafah, Gaza | Notícias do conflito Israel-Palestina

Autoridades indianas dizem que o preço das transações está abaixo do limite de US$ 60 por barril imposto pelos países do Grupo dos Sete, e os EUA se abstiveram de criticar as compras da Índia. Mas representam uma sorte inesperada tão grande para a Rússia que as autoridades indianas começaram a expressar preocupação com o crescente défice comercial da Índia com a Rússia.

Enquanto as autoridades norte-americanas instavam pública e privadamente a Índia a desistir das armas russas, a empresa estatal russa de armas Rostec anunciou na semana passada que iria fabricar tanques perfurantes na Índia para abastecer os militares indianos.

Numa altura em que a Rússia é cada vez mais vista como um parceiro júnior de Pequim, as autoridades indianas esperam que Putin estabeleça a independência da China em troca do apoio da Índia. Tem havido uma tensa disputa fronteiriça entre a Índia e a China desde 2020.

Para Putin, a visita de Modi, que termina na terça-feira, constitui mais uma oportunidade para mostrar que não está completamente isolado na sua batalha na Ucrânia.

“Para Putin, isto é muito importante. Isto é reconhecimento internacional”, disse uma autoridade russa, que falou sob condição de anonimato porque não estava autorizado a discutir o assunto. Falar sobre a relação da Rússia com a Índia permite a Putin melhorar a posição da Rússia com a China. , ele disse.

No mês passado, Putin visitou a Coreia do Norte, que “não foi bem recebida em Pequim”, disse um funcionário russo próximo de altos diplomatas russos.

“Quando éramos completamente dependentes da China, visitámos subitamente a Coreia do Norte e agora temos este equilíbrio com a Índia”, disse o responsável russo. “Com esses tipos de triângulos, [Putin] Ele pode equilibrar a situação para mostrar que não é totalmente submisso.