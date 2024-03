Fontes: Giants negociam com o pass-rusher dos Panthers, Brian Burns

O New York Giants assinou com o pass-rusher Brian Burns um contrato de US$ 150 milhões em uma negociação com o Carolina Panthers, disseram fontes da liga a Adam Schefter, da ESPN, na segunda-feira.

Burns terá US$ 87,75 milhões garantidos em seu contrato, tornando-o o segundo defensor mais bem pago da história da NFL.

Os Giants estão enviando uma escolha de segunda rodada de 2024 e uma escolha de quinta rodada de 2025 para os Panteras em troca de Burns, disseram fontes. As equipes também trocarão escolhas de quinta rodada no draft de 2024, disse uma fonte a Jordan Ronan, da ESPN.

Burns recebeu a etiqueta de franquia não exclusiva dos Panteras na semana passada.

Os Panteras tentaram assinar um contrato de longo prazo com Burns após a temporada de 2022, durante a qual ele teve o recorde de sua carreira de 12,5 sacks e foi nomeado para o Pro Bowl pelo segundo ano consecutivo.

As negociações foram interrompidas antes da temporada de 2023, no entanto, quando Burns procurou ganhar um contrato que custaria em média cerca de US$ 30 milhões por ano na NFL, disse uma fonte da liga com conhecimento das negociações a David Newton, da ESPN.

O total de sacks de Burns caiu para oito na temporada passada, mas a 16ª escolha no draft de 2019 fora do estado da Flórida enfatizou o que ele ganhou na temporada anterior.

Burns, de 25 anos, também reconheceu sua demissão do Carolina com o pior recorde da liga, 2 a 15, sem liderar no quarto período. Depois de passar a maior parte de sua carreira na NFL como defensor em um esquema 4-3, esta será sua primeira temporada completa como zagueiro externo em um esquema 3-4.

Seus 46 sacks nas últimas cinco temporadas empataram em 13º lugar na NFL nesse período.