Para alguns, acender a menorá para o Hanukkah traz ansiedade extra este ano

Durante anos, uma menorá ficou com uma árvore de Natal dentro do tribunal do condado em Missoula, Mont. Este ano, um rabino local pediu às autoridades que montassem uma exibição de Hanukkah no gramado do tribunal para mostrar apoio à pequena população judaica da comunidade.

O apelo provocou um acalorado debate público – alimentando as tensões da guerra Israel-Hamas e a divisão entre alguns judeus e as preocupações sobre as demonstrações da sua religião durante o conflito. Aumento do anti-semitismo.

“Neste momento histórico particular” disse Josh Slotnick, comissário do condado de Missoula que é judeu, disse que uma grande menorá ao ar livre “poderia ser erroneamente vista como um símbolo político, não um símbolo religioso”.

Em todo o país, a maioria das celebrações públicas do Hanukkah, o feriado judaico de oito noites que começa ao pôr do sol de quinta-feira, parece estar progredindo sem problemas, de acordo com as Federações Judaicas da América do Norte, que trabalham com organizadores de eventos judaicos nos Estados Unidos.