Atas do Fed: autoridades incertas sobre mais aumentos de juros

Autoridades do Federal Reserve, em atas de sua reunião de 2 a 3 de maio, apontaram para uma incerteza significativa sobre o caminho a seguir para a política monetária. Autoridades do banco central reconheceram a necessidade de manter suas opções em aberto enquanto debatem se devem continuar elevando as taxas de juros ou mantê-las estáveis ​​nos próximos meses.

Embora as autoridades estivessem preocupadas com a inflação, elas sentiam cada vez mais que o impacto das condições financeiras apertadas e uma desaceleração na ação da política monetária significavam que sua campanha de aperto estava quase no fim.

“Os participantes geralmente expressaram incerteza sobre quanto mais aperto nas políticas seria apropriado”, disse a ata.

A nova visão, divulgada na tarde de quarta-feira, destacou o quão seriamente as autoridades do banco central estavam considerando mudar de rumo e manter as taxas de juros estáveis ​​quando se reuniram no início deste mês. Embora as atas sejam divulgadas várias semanas após cada reunião, elas são observadas de perto em busca de pistas sobre como os banqueiros centrais estão se sentindo e para onde a política monetária está indo.

As atas de maio são particularmente valiosas, pois o caminho a seguir para a política monetária permanece incerto. As autoridades do Fed continuam a debater se devem aumentar as taxas de juros ou mantê-las estáveis ​​quando o próximo comitê de política monetária se reunir em meados de junho.

O último comunicado ressalta a extensão do debate durante a reunião de maio. Algumas autoridades sentiram que aumentos adicionais nas taxas podem ser justificados no caminho esperado para a inflação, mostram as atas. Muitos sentiram que não era necessário mais aperto, disseram as atas. As autoridades geralmente concordam com a necessidade de monitorar de perto os dados econômicos recebidos antes da próxima reunião de política programada para 13 e 14 de junho.

Algumas autoridades insistiram durante a reunião de maio que a mudança na perspectiva política do Fed – incluindo a decisão de remover a linguagem da declaração de que “aumentos contínuos” na taxa básica de juros seriam apropriados – não deveria ser interpretada como um sinal do Fed. A ata mostrou que descartou novos aumentos de juros este ano, ou estava inclinado a cortar as taxas. Autoridades do Fed vêm dizendo há meses que não esperam um corte na taxa dos fundos federais neste ano. Em vez disso, eles esperam manter a taxa constante uma vez que um nível suficientemente restrito seja determinado.

Essa visão está em desacordo com a previsão de consenso entre os investidores, que continuam precificando a possibilidade significativa de pelo menos um corte de um quarto de ponto na taxa até o final do ano.

Depois que as atas foram divulgadas, os traders colocaram a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas na reunião de junho em 72%, de acordo com a ferramenta CME FedWatch.

A ata da reunião de maio mostrou que a equipe do banco central mantém sua visão de que uma recessão leve é ​​provável no final deste ano, citando o impacto de um maior aperto esperado nas condições de empréstimos bancários, juntamente com as condições financeiras já apertadas. A equipe do Fed divulgou pela primeira vez sua previsão de recessão durante uma reunião de março realizada nos bastidores do Silicon Valley Bank e do Signature Bank.

Falhas. Eles veem uma desaceleração seguida por uma recuperação “moderadamente rápida”.

A previsão da equipe não impediu que as autoridades votassem unanimemente a favor de outro aumento de um quarto de ponto nas taxas em maio, elevando a taxa dos fundos federais para uma faixa de 5% a 5,25%. Autoridades do banco central parecem ter uma visão um pouco menos otimista das perspectivas econômicas, dizendo que, embora o aperto nas condições de crédito possa pesar sobre a atividade econômica, “a magnitude desses efeitos permanece incerta”.

As ações caíram após o lançamento, com o S&P 500 caindo 0,9% às 14h30 do leste.

