Um trem da Califórnia Amtrak colidiu com um veículo e descarrilou

Um trem da Amtrak transportando quase 200 passageiros colidiu com um caminhão-pipa e descarrilou no sul da Califórnia na quarta-feira, mas não houve feridos graves, disseram autoridades. READ Golfistas do LIV tiveram resultados mistos após a primeira rodada do Masters O capitão do Corpo de Bombeiros do Condado de Ventura, Brian McGrath, disse que três dos sete vagões do trem deixaram os trilhos após a colisão em Moorpark. Oito pessoas foram levadas para hospitais – sete com ferimentos leves e uma com ferimentos moderados, disse o corpo de bombeiros Twitter. Partes do caminhão destruído permaneceram nos trilhos após o acidente, enquanto outras partes ficaram ao lado dos vagões descarrilados. McGrath disse que o motorista do caminhão, que foi uma das pessoas levadas para hospitais, saiu do veículo antes do acidente. Os vagões descarrilados estavam parados nos trilhos ao lado de um pomar e terrenos baldios. A maioria dos passageiros conseguiu sair do trem por conta própria ou com a ajuda dos socorristas, que foram chamados por volta das 11h20, disse McGrath. Os noticiários da TV mostraram helicópteros carregando muitas pessoas e circulando pelo campo enquanto os bombeiros trabalhavam no local. A Amtrak disse em um comunicado que o trem estava viajando de Seattle para Los Angeles quando “atingiu um caminhão-pipa bloqueando os trilhos” por volta das 11h15. “Aproximadamente 198 passageiros e 13 tripulantes foram evacuados do trem, sem ferimentos graves”, disse o relatório. “A Amtrak está trabalhando com os clientes para fazer planos alternativos de viagem. A Amtrak, em coordenação com as autoridades locais, está conduzindo uma investigação completa. As equipes conseguiram apagar rapidamente um pequeno incêndio, disse McGrath. Moorpark é uma cidade com cerca de 35.000 habitantes localizada a 80 quilômetros a noroeste do centro de Los Angeles.