Estados Unidos 4 x 0 Argentina (23 de fevereiro de 2024) Análise da partida

Jaidyn Shaw marcou dois gols e os EUA fizeram 3 a 0 nos primeiros 20 minutos para vencer a Argentina por 4 a 0 na noite de sexta-feira na Copa Ouro Feminina da CONCACAF.

Shaw, de 19 anos, marcou aos 10 e 18 minutos, antes do veterano Alex Morgan marcar o terceiro de cabeça aos 19 minutos. Lindsay Horan converteu um pênalti aos 77º.

Shaw se tornou o jogador mais jovem a marcar três gols em suas primeiras seis partidas pela seleção nacional. Ela também é a quinta jogadora mais jovem a marcar em uma partida oficial pelo time.

Morgan começou no início desta semana depois de se juntar à equipe como substituto de Mia Fishel, que rompeu um ligamento do joelho direito no treino.

Morgan, que normalmente usa o número 13, usará o número de Fishel durante o torneio de acordo com as regras da Concacaf. Vestindo 7.

Morgan entrou como reserva na vitória do time dos EUA por 5 a 0 sobre a República Dominicana na noite de terça-feira. Ele converteu um pênalti nos acréscimos para completar o placar.

Olivia Moultrie, de 18 anos, marcou dois gols na terça-feira. Junto com Shaw, foi a primeira vez que dois jovens diferentes marcaram tantos gols pelos Estados Unidos.

O USWNT tentará continuar seu início dominante quando enfrentar o México, cabeça-de-chave do Grupo A, na próxima segunda-feira, na W Gold Cup. Crédito: Jessica Alcheh-USA TODAY Sports

Mariana Larroquette, que rematou de longe pela Argentina e acertou na trave no início da partida, quase marcou após o primeiro gol de Shaw na sexta-feira, mas a Argentina foi considerada impedida.

O voleio de Miriam Mayorga rendeu aos EUA um pênalti aos 75 minutos. O Mallorca foi expulso com o segundo cartão amarelo e a Argentina ficou reduzida a 10 jogadores pelo resto do jogo.

A Argentina abriu o Grupo A com um empate sem gols contra o México na terça-feira. Os EUA enfrentam o México na segunda-feira, no último jogo da fase de grupos.

Na manhã de sexta-feira, o México derrotou a República Dominicana por 8 a 0.

A primeira Copa Ouro Feminina apresenta três grupos de quatro equipes cada. Torneios também estão sendo realizados em San Diego e Houston.