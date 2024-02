Rússia abateu acidentalmente seu próprio avião espião

Blogueiros militares pró-Kremlin alegaram que as forças russas derrubaram acidentalmente seu próprio avião espião de £ 275 milhões sobre a Ucrânia ocupada.

Vladímir Romanov A aeronave Beriv A-50 de construção soviética caiu perto do Mar de Azov após ser atingida por um míssil disparado de Mariupol. Uma cidade ucraniana capturada pelas forças russas em 2022.

“Isso novamente não tem nada a ver com o adversário. Os lançamentos são da região de Mariupol”, disse ele aos 140 mil seguidores. “Após ser atingido por um míssil antiaéreo (não disparado pelo inimigo), o A-50 se partiu em dois.”

Romanov também enviou dois vídeos do A-50 sendo abatido. O primeiro vídeo mostra mísseis de defesa aérea visando um avião e o segundo onde uma comentarista descreve uma “enorme explosão” no local do suposto acidente.

Este é o segundo avião espião A-50 que a Rússia perde num mês. Em janeiro, a Ucrânia afirmou ter abatido um A-50 sobre o Mar de Azov.

Embora os comandantes ucranianos tenham dito que suas forças abateram o A-50 na noite de sexta-feira, o Fighterbomber, outro canal russo do Telegram com laços estreitos com a Força Aérea Russa, disse que estava longe da linha de frente antes de ser atingido pelas defesas aéreas ucranianas.

“Não podemos dizer por enquanto quem o derrubou”, disse ele. “Mas fica a 256 km (159 milhas) da linha de frente…”

O Ministério da Defesa russo ainda não comentou o incidente.

Os A-50 da Rússia são do tamanho de um avião de transporte e têm uma tripulação de 15 pessoas. Eles carregam um grande radar fixo no topo da fuselagem e são considerados essenciais para fornecer visibilidade aos comandantes militares no campo de batalha.

Diz-se que apenas a Rússia começou Guerra Com nove A-50, nenhuma produção adicional será possível.

Os blogueiros militares russos bem relacionados vazaram frequentemente informações críticas aos comandantes militares russos e envergonharam o Kremlin.

Esta semana, um blogueiro militar russo supostamente suicidou-se depois de ter sido forçado a apagar publicações que revelavam que 17 mil soldados russos tinham sido mortos na captura de Avdivka, irritando o Ministério da Defesa russo.

Expanda seus horizontes com o premiado jornalismo britânico. Experimente o The Telegraph gratuitamente por 3 meses com acesso ilimitado ao nosso site premiado, aplicativos exclusivos, ofertas para economizar dinheiro e muito mais.