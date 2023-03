Especialistas da OMS revisam conselhos sobre vacinas contra Covid-19 e dizem que o risco é menor para crianças e adolescentes saudáveis

CNN

Os especialistas em vacinas da Organização Mundial da Saúde revisaram suas recomendações globais de vacinas contra a Covid-19 para incluir a não necessidade de vacinar crianças e adultos jovens saudáveis, considerados de baixa prioridade.

De acordo com o Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas em Imunização (SAGE) da OMS, o roteiro atualizado foi projetado para priorizar as vacinas Covid-19 para pessoas com risco de morte e doenças graves.

Ele está sendo lançado para refletir a fase omicron da pandemia e porque os países têm altos níveis de imunidade da população devido a vacinas e infecções, anunciou a equipe após uma reunião recente.

As novas recomendações simplificadas se concentram em grupos de alto, médio e baixo risco.

O SAGE recomenda doses de reforço adicionais da vacina Covid-19 seis ou 12 meses após a última dose de reforço para grupos de alta prioridade, como idosos, imunocomprometidos, pessoas de todas as idades, profissionais de saúde da linha de frente e mulheres grávidas.

Para aqueles com risco médio, o grupo recomenda vacinação primária e a primeira dose de reforço, mas não reforços adicionais de rotina. Este grupo inclui crianças e adolescentes com riscos de saúde e adultos saudáveis ​​com menos de 60 anos.

Os países devem considerar vacinas para crianças saudáveis ​​de seis meses a 17 anos com base em fatores como carga de doenças e custo-efetividade, disse o painel.

“O impacto na saúde pública da vacinação de crianças e adolescentes saudáveis ​​é relativamente baixo em comparação com os benefícios estabelecidos das vacinas essenciais tradicionais para crianças – como vacinas conjugadas contra rotavírus, sarampo e pneumocócica”, disse o SAGE em um comunicado à imprensa.

O grupo disse que sua orientação sobre vacinas é baseada nas condições epidemiológicas atuais e pode mudar se uma epidemia se desenvolver.

Isso ocorre quando os países fazem suas próprias escolhas sobre as recomendações de vacinas com base na disponibilidade e no progresso da vacina.

Por exemplo, as autoridades americanas estão avaliando se devem dar às pessoas com risco grave de Covid-19 a chance de receber outro reforço bipolar. O Reino Unido e o Canadá já começaram a permitir que certos indivíduos recebam outro estimulante bipolar.

Os especialistas também reconheceram prioridades de saúde concorrentes quando se trata de vacinas.

“Como todos sabemos, a pandemia de Covid afetou os programas de imunização”, disse a presidente da SAGE, Dra. Hanna Nohinek, na terça-feira.

“É um esforço enorme e muitos países alcançaram alta cobertura, mas ainda requer esforços para reduzir as disparidades, e precisamos atingir os grupos de maior prioridade e fechar as lacunas de cobertura.”

Nohinek disse que é necessário atualizar as vacinações de rotina que as crianças perderam durante a pandemia de Covid-19.

Ele apontou para o aumento da incidência de sarampo em todas as regiões da Organização Mundial da Saúde, dizendo que os programas de imunização em todo o mundo devem ser fortalecidos e restaurados. O sarampo é uma indicação de que um “marcador” conhecido ou outra doença evitável por vacina está presente nas comunidades.

A poliomielite continua a se espalhar em muitos países, então os conselheiros de vacinas da OMS recomendam melhorar a cobertura de imunização e suplementar a vacina injetável contra a poliomielite quando houver “circulação persistente do poliovírus”.