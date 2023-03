Em uma visita não anunciada ao Iraque, o chefe do Pentágono prometeu manter as tropas americanas lá

Austin, o funcionário mais graduado do governo Biden, visitou o Iraque

Diz que as tropas devem estar lá a convite do governo iraquiano

A viagem acontece no 20º aniversário da invasão liderada pelos EUA

Visa apoiar a resiliência do Sudão contra a influência iraniana no país – especialistas

BAGDÁ/ERBIL, Iraque, 7 de março (Reuters) – O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, fez uma visita não anunciada ao Iraque nesta terça-feira, quase 20 anos após a invasão liderada pelos Estados Unidos que derrubou Saddam Hussein, e disse que Washington está comprometido em manter sua presença militar. País.

A invasão de 2003 levou à morte dezenas de milhares de civis iraquianos e criou uma instabilidade que abriu caminho para a ascensão de militantes do Estado Islâmico depois que os EUA retiraram suas forças em 2011.

Austin, o oficial mais graduado do governo do presidente Joe Biden a visitar o Iraque, foi o último comandante das forças americanas no país após a invasão.

“As forças dos EUA estão preparadas para permanecer no Iraque a convite do governo iraquiano”, disse Austin a repórteres após se encontrar com o primeiro-ministro iraquiano Mohammad al-Sudani.

“Os Estados Unidos continuarão a fortalecer e expandir nossa parceria em apoio à segurança, estabilidade e soberania do Iraque”, disse ele.

O Sudão disse mais tarde em um comunicado que a abordagem de seu governo é manter relações equilibradas com governos regionais e internacionais com base em interesses compartilhados e respeito pela soberania, e que “a estabilidade do Iraque é crítica para a segurança e estabilidade da região”.

Atualmente, os EUA têm 2.500 soldados no Iraque – e outros 900 na Síria – para ajudar a aconselhar e auxiliar as tropas locais na luta contra o Estado Islâmico, que tomou território em ambos os países em 2014.

O Estado Islâmico está longe de ser a força formidável que já foi, mas células militantes sobrevivem em partes do norte do Iraque e nordeste da Síria.

Simbolismo

A visita de Austin também é para apoiar a resistência do Sudão contra a influência iraniana no país, disseram ex-funcionários e especialistas.

As milícias apoiadas pelo Irã no Iraque atacam periodicamente as forças dos EUA e sua embaixada em Bagdá com foguetes. Em 2020, os Estados Unidos e o Irã chegaram perto de um conflito em grande escala depois que as forças dos EUA mataram o comandante da Guarda Revolucionária do Irã, general Qassem Soleimani, em um ataque de drone.

“Acho que os líderes iraquianos compartilham nosso interesse em que o Iraque não se torne um playground para o conflito entre os EUA e o Irã”, disse um alto funcionário da defesa dos EUA que falou sob condição de anonimato.

Austin se reuniu com Nechirwan Barzani, presidente da região do Curdistão iraquiano e sudanês, em meio a disputas em andamento entre o governo nacional e Erbil sobre trocas orçamentárias e compartilhamento de receitas do petróleo, bem como entre os dois principais partidos curdos que operam no quase-governo. Região autônoma do Curdistão.

“Erbil e Bagdá devem trabalhar juntos para o benefício de todos os iraquianos e os líderes curdos devem deixar de lado suas divisões e se unir para construir uma região curda iraquiana segura e próspera”, disse Austin após sua reunião com Barzani.

Austin condenou os “repetidos ataques transfronteiriços” do Irã contra o Iraque.

No ano passado, Teerã disparou mísseis contra bases de grupos curdos no norte do Iraque, acusados ​​de realizar protestos contra suas restrições às mulheres, deslocando centenas de curdos iranianos e matando alguns.

O ex-presidente George W. A administração Bush citou sua crença de que o governo do líder iraquiano Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa para justificar sua decisão de invadir o Iraque. As forças americanas e aliadas descobriram mais tarde que tais estoques não existiam.

Entre 185.000 e 208.000 civis iraquianos foram mortos na guerra, de acordo com o Cost of War Project do Watson Institute for International Studies da Brown University.

Austin, ex-comandante de todas as forças dos EUA no Oriente Médio, disse em 2011 que os EUA alcançaram seus objetivos militares no Iraque.

Mas sob o ex-presidente Barack Obama, os EUA enviaram milhares de soldados de volta ao Iraque e à Síria três anos depois para reforçar a luta contra o Estado Islâmico.

Reportagem de Idris Ali em Bagdá, reportagem adicional de Amina Ismail em Erbil; Edição de Andrew Havens, Angus MacSwan, Emilia Sithole-Madaris e Sharon Singleton

