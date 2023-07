Elon Musk estabelece novos limites diários de leitura de postagens no Twitter

Comente esta história Comente

Elon Musk anunciou no sábado que o Twitter limitará o número de tweets que os usuários podem ler por dia – com limites separados para usuários pagos e não pagos – para combater programas de computador que vasculham postagens para extrair dados úteis do site. Não está claro quanto tempo durarão os limites e do que dependerá aumentá-los. Musk não respondeu a um pedido de comentário.

As contas verificadas serão limitadas à leitura de 6.000 postagens por dia, enquanto as contas não verificadas terão acesso a 600 postagens por dia, disse Musk. twittou. Novos usuários não verificados que ingressarem na plataforma após o anúncio de sábado poderão acessar apenas 300 postagens por dia.

A notícia vem depois que o CEO da Tesla e da SpaceX anunciou na sexta-feira que os tweets não podem ser visualizados sem fazer login na conta. Ele descreveu a mudança como uma medida temporária para evitar que terceiros retirem dados do site. Em um tweet, Musk expressou consternação com o que caracterizou como “raspagem maciça de dados” por empresas de inteligência artificial. Ele citou novamente a coleta de dados no sábado. Os chatbots, como o ChatGPT, geralmente dependem de dados extraídos da web.

Uma hora depois de Musk anunciar os limites, ele twittou Novamente, “em breve” aumentará para 8.000 para contas verificadas, 800 para contas não verificadas e 400 para novas contas não verificadas.

A postagem de Musk não detalhou como a mudança afetaria os recursos do Twitter, como o Spaces, uma plataforma de bate-papo por áudio. No entanto, após a postagem de Musk, muitos usuários começaram a compartilhar capturas de tela de suas páginas iniciais do Twitter com a mensagem “Limite de taxa excedido”, limitando sua capacidade de ver respostas ou postagens de tweets em seu feed inicial. READ A China baniu a fabricante de chips Micron de grandes projetos de infraestrutura

O site Downdetector indicou que os relatos de usuários sobre interrupções no Twitter atingiram o pico às 8h no sábado e continuaram ao longo do dia.

As restrições refletem a última mudança drástica de Musk no comando da empresa de mídia social, depois de comprá-la por US$ 44 bilhões em outubro. Desde que assumiu, Musk restaurou várias contas bloqueadas, incluindo a do ex-presidente Donald Trump, e removeu marcas de verificação de figuras públicas, oferecendo marcas de seleção azuis a qualquer pessoa disposta a pagar US$ 8 por mês.

Um ano atrás, Musk perguntou: ‘O Twitter está morto?’ Ele pode ter a resposta.

Os anunciantes fugiram em massa, levantando questões sobre como a empresa ganhará dinheiro. No que observadores descreveram como um mandato tumultuado, Musk nomeou em maio Linda Yaccarino, que era chefe de publicidade e parcerias globais da NBCUniversal, como CEO do Twitter.

A mudança na experiência do usuário do Twitter e as falhas frequentes levaram alguns usuários a pular para plataformas de mídia social como Mastodon e Bluesky. Há também meta é relatado Ela propôs lançar seu próprio clone do Twitter.

Bluesky, um site apoiado pelo ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey, tem uma notável semelhança com seu antecessor. A empresa informou em A Correspondência Na tarde de sábado, a plataforma deles estava passando por um pico de tráfego após o anúncio de Musk. O aplicativo, que foi descrito como uma rede social descentralizada, atualmente é apenas para convidados e suspendeu suas postagens em resposta ao pico de atividade de sábado.