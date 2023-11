Suspeito preso em Vermont por atirar em três estudantes universitários palestinos, diz a polícia

CNN

Um suspeito foi preso Três estudantes universitários palestinos mortos a tiros Burlington, Vermont, em um caso, atraiu a atenção nacional em meio a preocupações crescentes Níveis de crimes de ódio Desde a eclosão da guerra Israel-Hamas.

Jasão J. Eden, 48, foi preso perto do local do ataque na tarde de domingo, disse o Departamento de Polícia de Burlington em um comunicado à imprensa. As autoridades disseram que Eaton morava em um prédio de apartamentos do outro lado da rua do local do tiroteio, e uma busca em sua casa revelou evidências que deram aos investigadores “uma causa provável para acreditar que o Sr. Eaton disparou os tiros”.

As autoridades disseram que estão investigando se o tiroteio pode ter sido um crime de ódio. A polícia não deu detalhes na manhã de segunda-feira sobre as acusações que o suspeito enfrenta. A CNN não conseguiu determinar se Eaton tem advogado.

Espera-se que Eaton compareça ao tribunal na segunda-feira. A polícia também planeja realizar uma entrevista coletiva na segunda-feira para discutir o caso.

Os estudantes, todos na casa dos 20 anos, caminhavam pela rua no sábado à noite quando foram confrontados por um homem armado que abriu fogo, atirando em cada um deles “sem falar” antes de fugir, segundo a polícia.

Dois dos estudantes estavam em condições estáveis ​​durante o fim de semana, mas um terço “sofreu ferimentos mais graves”, disse a polícia, com dois tiros no tronco e outro nas extremidades inferiores.

Os estudantes baleados foram identificados como Hisham Awartani, estudante da Brown University em Rhode Island; Kinnan Abdelhamid, estudante do Haverford College, na Pensilvânia; e Tahseen Ahmad, estudante do Trinity College em Connecticut, relataram o Middle East Understanding Institute, que forneceu declarações em nome das famílias das vítimas.

O tiroteio ocorreu no meio de uma série de ataques, levando as famílias das vítimas e vários grupos de direitos civis a instarem os investigadores a examinarem cuidadosamente se o tiroteio foi um crime de ódio. Uma caminhada relatada Incidentes de preconceito anti-muçulmano e anti-árabe nos EUA desde que a guerra em curso entre Israel e o Hamas eclodiu no mês passado.

“No momento desta alegação, ninguém poderia ter visto este incidente e suspeitado que era um crime de ódio”, escreveu o chefe da polícia de Burlington, John Murat, num comunicado de imprensa anterior.

Abed Ayoub, advogado das famílias das vítimas, disse acreditar que os estudantes foram alvos porque dois deles usavam o keffiyeh – um lenço tradicional palestino.

“O suspeito foi até eles e atirou neles. Eles não foram roubados, não foram sequestrados”, disse Ayoub no domingo na “CNN Newsroom” antes do anúncio da prisão. “Foi um tiroteio direcionado e um crime direcionado.”

Todos os três estudantes estavam em Burlington para conhecer Hisham O ex-ministro da Educação palestino, Marwan Awartani, disse que a avó de Awartani estava caminhando antes do jantar no feriado de Ação de Graças quando foram baleados.

Os investigadores encontraram o trio caminhando na Prospect Street quando encontraram o suspeito, descrito como um homem branco, que estava “na área a pé”, disse a polícia.

“Sem falar, (o suspeito) disparou pelo menos quatro tiros da arma e acredita-se que tenha fugido a pé”, disse a polícia em comunicado.

Por volta das 18h30 horário do leste dos EUA, os policiais que responderam aos relatos de um tiroteio encontraram duas pessoas feridas no local, disse a polícia. Uma terceira vítima foi encontrada a uma curta distância.

Todos os três foram levados ao Centro Médico da Universidade de Vermont, onde foram tratados no domingo, disse a polícia.

Instituto para a compreensão do Médio Oriente Os estudantes (da esquerda) Tahseen Ahmad, Kinnan Abdelhamid e Hisham Awartani tiraram a foto pouco antes de serem baleados, disse um representante da família.

