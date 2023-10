Depois de um roubo de carro armado em DC, o Rep. Henry Cuellar não ficou ferido

O representante democrata Henry Quella, do Texas, no edifício Rayburn em 23 de março de 2023.





O deputado Henry Cuellar, um democrata do Texas, foi sequestrado na noite de segunda-feira em Washington, DC, disse seu gabinete à CNN.

De acordo com o gabinete de Cuellar, o jantar de sushi, o telefone, o iPod e o carro do congressista foram todos roubados, o que a polícia de DC disse ter acontecido por volta das 21h32 de segunda-feira.

“O congressista Gwalior estava estacionando seu carro esta noite quando três agressores armados abordaram o congressista e roubaram seu veículo. Felizmente, ele não foi ferido e está trabalhando com as autoridades locais. “Obrigado ao Metro PD e à Polícia do Capitólio pela rápida ação e recuperação do veículo do congressista”, disse seu chefe de gabinete, Jacob Hochberg, em um comunicado.

De acordo com um alerta da Agência de Segurança Interna e Gerenciamento de Emergências de DC, um roubo de carro armado ocorreu no cruzamento da K Street com a New Jersey Avenue, no bairro de Navy Yard, no sudeste de DC. De acordo com o alerta, a polícia procura três suspeitos do sexo masculino.

A Polícia do Capitólio dos EUA disse em um comunicado: “A vítima foi identificada como membro do Congresso, então o USCP tem investigadores trabalhando com o MPD neste caso. Nenhum ferimento foi relatado. A polícia está trabalhando para localizar os suspeitos”.

Esta história foi atualizada com detalhes adicionais.