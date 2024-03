Biden arrecada US$ 25 milhões em arrecadação de fundos “histórica” e se junta a Obama e Clinton

Numa demonstração de força que a sua campanha chama de “a arrecadação de fundos políticos de maior sucesso na história americana”, o presidente Biden deve arrecadar mais de US$ 25 milhões durante um evento em Nova York com a presença dos ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton. Mais de 5.000 pessoas devem comparecer ao evento com ingressos esgotados no Radio City Music Hall de Nova York, com convidados pagando entre US$ 225 e US$ 500 mil, de acordo com a campanha de Biden. O recuo maciço ocorre num momento em que Biden e os seus aliados procuram projectar a sua crescente vantagem financeira como um amplo sinal de força e dinamismo na corrida contra o antigo Presidente Donald Trump.

Os doadores com altos salários no evento receberão vantagens como fotos com os três presidentes. A aclamada fotógrafa Annie Leibovitz foi escolhida para tirar retratos de doadores com Biden, Clinton e Obama.

“Este aumento histórico mostra um forte entusiasmo pelo presidente Biden e pelo vice-presidente Harris e é uma prova do mecanismo de arrecadação de fundos sem precedentes que construímos”, disse o magnata de Hollywood Jeffrey Katzenberg, copresidente da campanha, em um comunicado. “Ao contrário do nosso adversário, cada dólar que angariarmos irá chegar aos eleitores que decidirão esta eleição – esclarecendo o historial do presidente, a sua visão para o futuro e o que está em jogo nesta eleição.” É um ataque a Trump, o presumível candidato republicano, e uma angariação de fundos para cobrir os seus custos legais.

O evento intensifica a atividade de campanha de Biden após seu inflamado discurso sobre o Estado da União, em 7 de março, e é o mais recente esforço dos aliados do presidente para abordar as preocupações sobre seu envelhecimento e índices de aprovação. Biden tem 81 anos e Trump tem 77.

Se os eleitores democratas estão desconfiados da posição política de Biden, o evento repleto de estrelas em Nova Iorque foi concebido para fornecer um contraponto alegre ao mal-estar. Contará com convidados musicais, incluindo Queen Latifah, Lizo e Ben Platt. Mindy Kaling será a anfitriã. Uma after party para 500 convidados VIP será co-organizada pela primeira-dama Jill Biden e DJ T-Nice.

No evento principal da noite, o comediante Stephen Colbert apresentará uma conversa entre Biden, Obama e Clinton.

A campanha de Biden começou a confiar mais em Obama para aumentar a sua angariação de fundos nos últimos meses, com o antigo presidente a visitar a Casa Branca no ano passado para expressar preocupações sobre o estado da corrida. Num almoço privado com Biden, Obama instou Biden a fortalecer o seu aparato de campanha e a ser mais agressivo para bloquear a marcha planeada de Trump até à Casa Branca.

Os esforços de arrecadação de fundos com Obama ou sua assinatura já renderam aos democratas US$ 15,4 milhões, disseram autoridades de Biden. Eles disseram que Obama participou de um evento de arrecadação de fundos “Conheça o Presidente” em dezembro, que arrecadou quase US$ 3 milhões.

Biden usou Obama como caixa de ressonância, já que ambos consideram que impedir o regresso de Trump à Casa Branca é fundamental para preservar os seus próprios legados políticos.

"Dados os riscos desta eleição, o presidente Obama fará tudo o que estiver ao seu alcance para apoiar a reeleição do presidente Biden", disse Eric Schultz, conselheiro sênior de Obama, em um comunicado, acrescentando que o ex-presidente ajudará a minar os democratas este ano. "Nossa estratégia é baseada no impacto do motorista, especificamente onde e quando sua voz ajuda a mover o ponteiro".

Embora alguns assessores de Trump tenham reconhecido a necessidade de colmatar a lacuna de angariação de fundos – a campanha de Trump arrecadou 20 milhões de dólares em Fevereiro, em comparação com os 53 milhões de dólares de Biden – eles rejeitam o evento Biden-Obama-Clinton como uma reunião de políticos do establishment com registos de má qualidade.

“Três pessoas responsáveis ​​pela morte, destruição e miséria em todo o mundo”, respondeu o porta-voz de Trump, Steven Cheung, à postagem de Biden no X.

O próprio Trump reduziu indiretamente a disparidade monetária, acusando Biden, sem provas, de o ter como alvo por razões políticas. Trump disse no início desta semana que os democratas estavam determinados a usar o sistema legal para “tentar tirar o máximo possível do seu dinheiro”.

Trump sempre se vangloriou de ter vencido as eleições presidenciais de 2016, apesar de ter sido superado pela candidata democrata, Hillary Clinton, e apontou pesquisas que o mostram liderando Biden em disputas importantes e em nível nacional. Embora Biden pareça estar a vencer em algumas sondagens recentes, a posição consistentemente forte de Trump nas sondagens é uma fonte constante de preocupação dos Democratas.

No entanto, Trump decidiu recentemente remodelar a liderança do Comité Nacional Republicano, à medida que a sua campanha seguia atrás de Biden na frente financeira.

Na semana passada, a campanha de Biden reportou 71 milhões de dólares em dinheiro no final de fevereiro, mais do dobro dos 33,5 milhões de dólares reportados pela campanha de Trump. Trump gastou dezenas de milhões de dólares nos seus problemas jurídicos, que incluem acusações criminais e processos civis.

Os assessores de Biden tentaram destacar esse contraste como prova de que a sua campanha estava em andamento durante o governo de Trump. A equipe de Biden anunciou planos para abrir mais de 100 escritórios este mês e lançou uma campanha publicitária de primavera de US$ 30 milhões nos principais estados.

O evento de US$ 25 milhões em Nova York aumentará ainda mais a capacidade de Biden de vender sua mensagem aos eleitores. Além dos 5 mil participantes, milhares de doadores se inscreveram para assistir ao espetáculo online.