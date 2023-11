Últimas notícias da guerra Israel-Hamas à medida que aumenta o número de mortos em meio à invasão de Gaza: atualizações ao vivo

Guerra Israel-Gaza

Enquanto os EUA e outras autoridades mundiais pressionam por “pausas humanitárias” em Gaza, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse que não haverá “cessar-fogo temporário” até que todos os reféns sejam devolvidos. O líder do Hezbollah alertou que todas as opções estavam “sobre a mesa” nas guerras com Israel, mas não anunciou uma escalada definitiva. Entenda o que está por trás da guerra Israel-Gaza.

Reféns: Autoridades israelenses disseram que militantes do Hamas fizeram cerca de 240 reféns em um ataque altamente organizado. Os quatro reféns foram libertados – dois americanos e dois israelitas – e as famílias estão esperançosas. Um refém israelita libertado descreveu a “teia de aranha” dos túneis de Gaza.

Assistência humanitária: A Sociedade do Crescente Vermelho Palestino disse que mais de 300 caminhões com alimentos, remédios e água chegaram a Gaza através da passagem de Rafah, no Egito. No entanto, disse a PRCS, ainda não há permissão para trazer o combustível, que alimenta os hospitais, bombas de água, táxis e muito mais do enclave.

Conflito Israel-Palestina: A Faixa de Gaza controlada pelo Hamas tem uma história conturbada e os seus governantes há muito que estão em desacordo com a Autoridade Palestiniana, um governo apoiado pelos EUA. Cisjordânia. Aqui está uma linha do tempo do conflito israelo-palestiniano.