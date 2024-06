Luka Doncic sobre a falta no jogo 3 das finais da NBA: ‘Não podíamos jogar fisicamente’

DALLAS – No início do quarto período, a estrela do Mavericks, Luka Doncic, cometeu duas faltas e seu time estava 15 pontos atrás do Celtics.

Avançamos quase oito minutos de jogo e circunstâncias completamente diferentes se desenvolveram. Dallas estava atrás de Boston por apenas três pontos no jogo 3 das finais da NBA. E Doncic sofreu uma falta e foi embora para sempre.

Quatro apitos no quarto período, jogo final, contra o melhor jogador do campeonato. Esta é a terceira vez que Doncic fica fora de um jogo – regular ou pós-temporada.

“(Isso) nunca aconteceu comigo, não me lembro”, disse Doncic, que foi suspenso da derrota por 106 a 99 com 27 pontos. Ele falou sobre ter sido punido por quatro faltas em oito minutos.

“Simplesmente não podíamos jogar fisicamente”, acrescentou Doncic. “Eu não quero dizer nada. Você sabe, seis faltas nas finais da NBA, basicamente eu fico tipo (faz palmas para fora). Vamos lá, cara. Melhor do que isso. “

Dallas perdia por 21 no quarto e fez 20-2 quando Doncic foi marcado por sua sexta e última falta aos 4:12 do quarto. Ele manteve Jaylen Brown sob controle, mas Doncic parecia estar na frente de Brown e houve contato. Dallas contestou a decisão, e o árbitro principal Mark Davis disse que Doncic não estabeleceu a postura quando Brown o atropelou.

“Não acho que tenha sido um erro; acho que nenhum de nós o fez”, disse Derek Lively II.

Brown também marcou a quinta falta de Doncic com algum contato questionável entre os dois jogadores. Perguntaram ao técnico do Dallas, Jason Kidd, por que ele não chamou Dancic em sua quinta falta, e ele disse: “Talvez devêssemos ter marcado todos eles.”

“Provavelmente fizemos algo um pouco diferente em sua quinta falta para dar à nossa defesa um pouco mais de tempo para se preparar e colocá-lo em jogo”, disse Kyrie Irving. “Mas retrospectivamente é 20/20. Temos que lavar as mãos e nos preparar para o jogo 4”, disse ele.

Os Mavs, agora perdendo para o Celtics por 3 a 0, tinham uma vantagem de 13 pontos no jogo 3. Doncic, que terminou com 35 pontos, e Irving se enrolaram, e depois que Boston se juntou à festa, os Mavs ainda mantinham a vantagem de 1 ponto no intervalo.

Doncic teve dificuldade para chutar, acertando apenas 11 dos 27 arremessos. Ele acertou 1 de 7 em arremessos de 3 pontos, 6 rebotes e 6 assistências, e está jogando com um machucado no peito que requer injeções para aliviar a dor. Doncic parecia cansado às vezes durante o jogo 3 – pelo menos uma razão para algumas das faltas que cometeu.

“Ele definitivamente tem um alvo no peito”, disse Kidd. “Ele pode proteger e entender que estamos lá para protegê-lo e ajudá-lo caso seja atingido.

“Mais uma vez, ele está carregando uma carga ofensiva”, continuou Kidd. “Eles o colocaram em todos os pick-and-roll e iso. Ele tem que ser capaz de jogar um jogo onde possa relaxar no ataque e deixar que os outros carreguem a carga.

“Acho que deveríamos ter jogado com a mesma energia, colocado os mesmos caras. Estávamos rolando”, disse Doncic. “Mas eles voltaram. Às vezes perdemos 21 pontos no quarto período e voltamos. Ainda vamos acreditar até o final.

Leitura obrigatória

(Foto: Tim Hedman/Getty Images)