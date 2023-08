Trump se declara inocente em caso de fraude eleitoral na Geórgia

CNN

O ex-presidente Donald Trump se declarou inocente das acusações de interferência eleitoral no condado de Fulton. Arquivado em um novo tribunal.

Trump estava programado para aparecer pessoalmente na quarta-feira. A lei da Geórgia permite que os réus criminais renunciem ao comparecimento pessoal e apresentem um apelo formal por meio de um processo judicial.

E Trump também Um juiz pediu para encerrar seu caso de seus co-réus que desejam um julgamento rápido. O advogado de Trump diz que não teve “tempo suficiente” para preparar o seu caso para julgamento até 23 de outubro de 2023, e diz que forçar a data do julgamento “violaria os direitos constitucionais federais e estaduais do presidente Trump a um julgamento justo e ao devido processo legal”. ”

Seu julgamento marca a quarta vez que Trump se declara inocente de acusações criminais desde que deixou o cargo. Neste caso, Trump foi acusado de fraude nos esforços para inflar os resultados das eleições presidenciais de 2020 na Geórgia.

Vários dos co-réus do ex-presidente, incluindo Sidney Powell e Trevian Kutty, também dispensaram comparecer ao tribunal. Os réus que não desistiram de comparecer comparecerão ao tribunal conforme agendado em 6 de setembro.

A promotora distrital do condado de Fulton, Fannie Willis, uma democrata, pediu ao juiz que supervisionou o caso na semana passada que agendasse um julgamento para 23 de outubro para todos os 19 réus.

Em resposta, os advogados de Trump disseram que se opunham à data proposta e previram o potencial para disputas antes do julgamento. Vários co-réus, incluindo o seu ex-chefe de gabinete, Mark Meadows, procuraram transferir os seus casos do tribunal estadual da Geórgia para o tribunal federal, um foro legal mais favorável.

“Com todo o respeito, foram necessários menos de dois meses de preparação para garantir a acusação de 98 páginas, que acusou 19 réus com 41 acusações diversas, incluindo uma acusação de conspiração RICO com 161 estatutos expressos, quebra de juramento por um funcionário público, declarações falsas e escritos, falsificação, influência de testemunhas, computador “Crimes, conspiração para fraudar o governo e outros crimes violam os direitos constitucionais federais e estaduais do presidente Trump a um julgamento justo e ao devido processo legal”, disseram os advogados de Trump. disse Quinta-feira.

Trump enfrenta mais de uma dúzia de acusações, algumas das quais relacionadas com esforços para induzir eleitores falsos a alegar falsamente que o então presidente tinha vencido a Geórgia em 2020. Ele se rendeu na semana passada e concordou com uma fiança de US$ 200 mil e outras condições de soltura. Redes sociais visando co-réus e testemunhas no caso.

Ele foi indiciado em três outros casos: um relacionado a pagamentos a uma estrela de cinema adulto em Manhattan em 2016, outro relacionado ao manuseio indevido de documentos confidenciais de segurança nacional e um terceiro relacionado a esforços para subverter uma investigação federal. Eleições de 2020.

Esta história foi atualizada com atualizações adicionais.