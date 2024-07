Zelensky criticou o encontro de Modi com Putin no mesmo dia em que a Rússia atacou um hospital ucraniano

CNN

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou na segunda-feira a visita do primeiro-ministro indiano a Moscou como uma “grande decepção e um golpe devastador nos esforços de paz”, no mesmo dia em que um míssil russo atingiu um hospital infantil em Kiev.

Primeiro Ministro da Índia Narendra Modi encontrou-se com o presidente russo Vladimir Putin Na segunda-feira, na sua casa em Novo-Okaryovo, nos arredores de Moscovo, mísseis russos dispararam ataques surpresa matinais contra cidades ucranianas a 900 quilómetros (560 milhas) de distância, matando pelo menos 38 pessoas e ferindo outras 190.

A visita de dois dias de Modi à Rússia marcou a primeira desde que Putin lançou a invasão em grande escala da Ucrânia, há quase dois anos e meio, com fotos e vídeos dos dois líderes se abraçando, bebendo chá e dirigindo um veículo elétrico na segunda-feira. . Assistindo a um show de cavalos.

“Ver o líder da maior democracia do mundo abraçar o criminoso mais sangrento do mundo em Moscou é uma grande decepção e um golpe devastador para os esforços de paz”, disse Zelensky sobre o mortal em um post no X na segunda-feira. Ataques russos.

Dirigindo-se à diáspora indiana em Moscovo na terça-feira, Modi não falou sobre as greves, mas elogiou os laços entre os dois países. Modi também anunciou a abertura de duas novas embaixadas nas cidades russas de Yekaterinburg e Kazan para “facilitar viagens e negócios”.

“Não importa se a temperatura na Rússia está negativa, a amizade Rússia-Índia está sempre positiva”, disse ele. “É uma relação construída com base na confiança e no respeito mútuos.”

Bombardeios diurnos em grande escala atingiram a capital Kiev e cidades como Dnipro, Krivi Rih, Sloviansk e Kramatorsk – algumas delas áreas densamente povoadas longe das linhas de frente.

Em Kiev, 28 pessoas morreram, incluindo quatro crianças, informou o Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia na terça-feira. Duas pessoas morreram e pelo menos 16 ficaram feridas no ataque em Kiev Hospital Okmatdyt.

A instalação é o maior centro médico infantil da Ucrânia e é fundamental para o cuidado de algumas das crianças mais doentes do país.

Gleb Garanich/Reuters Equipes de resgate trabalham no Hospital Infantil Ohmatdyt, que foi danificado durante um ataque com mísseis russos, em Kiev, Ucrânia, em 8 de julho de 2024.

Vídeos da cena mostraram voluntários trabalhando com a polícia e os serviços de segurança para cavar os escombros enquanto a fumaça subia do hospital. As operações de busca e resgate continuaram na terça-feira para aqueles presos sob os escombros.

A equipe do hospital disse que tentou levar as crianças para um local seguro após o ataque. Duas crianças estavam em salas de cirurgia no momento da explosão e ambas foram transferidas para acomodações no porão após os procedimentos, disse uma enfermeira sênior à CNN. Outra enfermeira sênior disse que uma criança de 2 anos estava sendo operada quando a greve ocorreu.

“As luzes se apagaram, tudo se apagou. Tiramos as ferramentas, piscando as luzes. Tudo foi costurado rapidamente”, disse Irina Filimonova.

O chefe dos direitos humanos das Nações Unidas, Volker Durk, disse que o atentado forçou os profissionais médicos a tratar crianças doentes fora das instalações.

Os pacientes “recebem tratamento contra o câncer em leitos hospitalares instalados em parques e ruas, onde a equipe médica rapidamente montou áreas de testes em meio ao caos, poeira e escombros”, disse ele em comunicado.

O Ministério da Defesa da Rússia disse na segunda-feira que suas forças atacaram “instalações militares-industriais da Ucrânia e bases aéreas das Forças Armadas Ucranianas” com armas de longo alcance e alta precisão. Sem fornecer provas, o ministério russo confirmou que as fotos e vídeos do atentado ao hospital foram causados ​​por um míssil de defesa aérea ucraniano.

Entretanto, perto da capital russa, Modi agradeceu a Putin por o ter recebido na sua casa suburbana, dizendo numa publicação no X: “Aguardo com expectativa as nossas conversações de amanhã, que certamente contribuirão muito para cimentar ainda mais o vínculo de amizade. Índia e Rússia.”

Putin deverá manter conversações oficiais com Modi no Kremlin na terça-feira. A viagem é um sinal de que Nova Deli e Moscovo estão a aproximar-se, apesar da profunda dependência da Rússia da China, e é amplamente vista como o mais recente golpe nos esforços dos líderes ocidentais para afastar Putin.

A Índia tem laços de longa data com Moscovo e depende fortemente do Kremlin para o seu equipamento militar. Isso impulsionou as compras de petróleo russo a preços reduzidos, dando a Putin uma importante fonte de financiamento, numa altura em que o seu país enfrenta o isolamento do Ocidente.

Gavril Grigorov/Pool/AFP/Getty Images O presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, caminham durante uma reunião informal perto de Moscou, em 8 de julho de 2024.

Antes da visita, um comunicado do gabinete de Modi dizia que o líder indiano “partilhará com o meu amigo Presidente Vladimir Putin todos os aspectos da cooperação bilateral e perspectivas sobre várias questões regionais e globais. Procuramos desempenhar um papel de apoio a uma região pacífica e estável.

Um porta-voz do Departamento de Estado dos EUA disse a repórteres na segunda-feira que os EUA levantaram preocupações com a Índia sobre seu relacionamento com a Rússia.

“Vou observar os comentários públicos do primeiro-ministro Modi para ver o que ele disse, mas como eu disse, deixamos claras diretamente à Índia as nossas preocupações sobre a sua relação com a Rússia”, disse o porta-voz Matthew Miller. “Esperamos que a Índia e qualquer outro país, quando se envolverem com a Rússia, deixem claro que a Rússia deve respeitar a Carta da ONU e respeitar a soberania e a integridade territorial da Ucrânia.”

Embora a Índia tenha apelado ao cessar-fogo e à restauração da paz na Ucrânia, absteve-se de todas as resoluções sobre a Ucrânia nas Nações Unidas e absteve-se de condenar a invasão da Rússia.

Gavril Grigorov/Pool/AFP/Getty Images O presidente russo, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, visitam um estábulo durante uma reunião informal fora de Moscou, em 8 de julho de 2024.

O comércio entre os dois países deverá valer quase 65 mil milhões de dólares em 2023-24, principalmente devido à forte cooperação energética, mas grande parte dele flui para a Rússia, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, Randhir Jaiswal.

A redução do desequilíbrio comercial será uma “questão prioritária” nas discussões de Modi com Putin, disse ele antes da viagem.

A visita será a primeira visita bilateral de Modi Uma rara vitória pela terceira vez Nas grandes eleições da Índia no mês passado.

O assessor presidencial russo, Yuri Ushakov, disse que o Kremlin atribui “importância primordial” à visita de Modi, informou a agência de notícias estatal russa TASS.

Os ataques russos na Ucrânia ocorrem um dia antes de o presidente dos EUA, Joe Biden, realizar uma importante cimeira da NATO em Washington, onde são esperados novos anúncios sobre o apoio militar, político e financeiro da aliança a Kiev.

Num comunicado na noite de segunda-feira, Biden classificou os ataques com mísseis russos contra Kiev – incluindo um hospital infantil – um “terrível lembrete da brutalidade da Rússia”.

“É fundamental que o mundo continue a apoiar a Ucrânia neste momento crítico e que não ignoremos a agressão russa”, disse Biden.