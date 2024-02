Incêndios florestais no Chile matam pelo menos 64, presidente diz que número de mortos provavelmente aumentará

Pelo menos 64 pessoas morreram em incêndios florestais que assolaram o Chile na tarde de domingo, disse o presidente Gabriel Boric.

Numa conferência de imprensa no sábado, a ministra do Interior, Carolina Doha, disse que estão a arder 92 incêndios activos que afectaram mais de 43.000 hectares. Doha acrescentou no domingo que mais de 1.350 casas já foram afetadas.

Borik ordenou dois dias de luto nacional para as pessoas afetadas pelos incêndios florestais – aqueles que perderam entes queridos e perderam suas propriedades.

Num discurso virtual, Boric reconheceu a perda de vidas e casas e garantiu aos chilenos que o governo estava a trabalhar arduamente para fornecer recursos.

“Sei que é um momento muito difícil perder uma casa construída após anos de sacrifício”, disse o presidente. “Perder um familiar, um ente querido, é uma dor de cabeça imensurável, mas tenham a certeza de que o nosso governo está dotado de todos os recursos humanos, técnicos e orçamentais”.

Uma mulher chora depois que um amigo morreu quando incêndios florestais atingiram o bairro Villa Independencia em Vina del Mar, Vina del Mar, Chile, no sábado. Esteban Félix/AB

Os incêndios forçaram a evacuação de muitas partes do centro do Chile.

Em fevereiro de 2023, os incêndios no país espalharam-se por 400 mil hectares e mataram mais de 22 pessoas.

Embora os incêndios não tenham se espalhado este ano, Doha disse que estão “crescendo rapidamente” e se espalhando para mais perto das áreas urbanas, portanto o potencial para afetar mais pessoas e estruturas é “muito alto”.

O fogo se espalhou ao enfrentar o Chile Onda de calor Também afetou outros países latino-americanos.

As consequências dos incêndios florestais de sábado nas montanhas de Viña del Mar, no Chile. Javier Torres/AFP-Getty Images

Boric declarou Emergência, e alertas vermelhos foram emitidos para áreas perigosas. Existe um Ministério da Educação estabelecido 20 acomodações nas áreas de Valparaíso, O'Higgins e Los Lagos.

Bórico também voou para longe Região para avaliação das áreas afetadas. “Trabalhamos para ter os maiores recursos da nossa história para usá-los desde o primeiro dia para combater incêndios florestais, prevenir (incêndios florestais) e ajudar as pessoas”, disse ele.

19 helicópteros e mais de 450 bombeiros foram levados às pressas para a área para apagar o fogo. Além disso, todos os eventos de negócios em Valparaíso foram suspensos Incluindo eventos esportivos, de entretenimento e culturais – com foco no fogo.

“De vez em quando acontece um grande evento, o que significa que a exigência das equipes de segurança e das autoridades é desviada do que é o foco hoje”, disse Doha. “É por isso que não deve haver distrações.”

A concessionária de água Esval, com sede no Chile, disse que suas equipes estão trabalhando para garantir o serviço “para fornecer e aumentar o abastecimento de água nas zonas de incêndio”. Num comunicado de imprensa, o gerente regional da Esval, Alejandro Salas, incentivou os clientes a adiar tarefas não urgentes, como lavar roupas e regar jardins.

A cUrfeu O fechamento foi estendido às cidades de Quilpué, Viña del Mar, Linache e Villa Alemana até domingo para permitir rotas claras para as equipes de operações manobrarem e as evacuações ocorrerem.