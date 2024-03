Gurman: Não há anúncio do iPad planejado para 26 de março

No início desta semana, o vazador “Instant Digital” no site de blog chinês Weibo disse que a Apple faria um anúncio relacionado ao iPad na próxima terça-feira, 26 de março, sugerindo pré-encomendas e um possível lançamento de comunicado à imprensa antes da data de lançamento. BloombergPropriedade de Mark Gurman Agora pesadoNo entanto, dizer que esta afirmação “não é verdadeira”.



Embora negue o anúncio de 26 de março, Gurman não compartilhou nenhuma de suas próprias afirmações sobre o anúncio ou data de lançamento dos novos modelos iPad Pro e iPad Air. Em março ou abril.”

Gurman oferece um pouco mais de cor sobre o tempo em sua última edição Ligar O boletim informativo disse que a “variante do iPadOS 17.4” enviada em novos modelos de iPad não estará pronta até pelo menos no final deste mês, e pode levar “algumas semanas” para que o software seja instalado nas remessas iniciais. Esse momento levaria as coisas “até o próximo mês” para lançar novos iPads, diz Gurman, embora um anúncio possa acontecer um pouco mais cedo.

Junto com modelos atualizados de iPad Pro com telas OLED, chip M3 da Apple e mais melhorias, também esperamos modelos atualizados de iPad Air, incluindo uma nova opção de tamanho de 12,9 polegadas. A Apple está planejando lançar um novo Magic Keyboard e um novo Apple Pencil para o iPad Pro.