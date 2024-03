Jogos, pontuações e atualizações do torneio da NCAA: acompanhe a ação do Sweet 16 de quinta-feira ao vivo

O Sweet 16 vem carregado de confrontos. Claro, o primeiro fim de semana do Torneio Masculino da NCAA foi bastante complicado, com algumas grandes surpresas, mas isso nos deixa com uma variedade de confrontos à medida que avançamos no torneio.

A segunda onda do torneio começa quinta-feira com as regionais Oeste e Leste, apresentando duas sementes 1, duas sementes 2 e muitas marcas de basquete como Carolina do Norte, UConn e Arizona.

Tenha mais um dia divertido com pulseiras universitárias.

Gráfico Sweet 16 Júpiter

Quinta-feira, 28 de março (Oriental em todos os momentos)

19h09 – não. 2 Arizona vs. 6Clemson (CBS)

19h39 – não. 1 Yukon v. 5 Estado de San Diego (TBS/truTV)

21h39 – não. 1 Carolina do Norte vs. 4Alabama (CBS)

22h09 – Não. 2 Estado de Iowa vs. 3 em Illinois (TBS/truTV)