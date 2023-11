Caso Andrew Cuomo: Ex-governador de Nova York acusado desiste de seu processo

CNN

Um ex-assessor do ex-governador de Nova York, Andrew Cuomo, entrou com uma ação contra ela, alegando que Cuomo agarrou seu seio e a assediou e abusou sexualmente, de acordo com a intimação apresentada esta semana.

Brittany Commisso foi uma das 11 mulheres supostamente assediadas. Relatório de agosto de 2021 Por Advogado Chefe do EstadoDe acordo com intimações apresentadas quarta-feira no Tribunal Superior do Condado de Albany, os sobreviventes adultos de Nova York entraram com uma ação judicial contra o ex-governador.

Seis meses depois de ter sido assinada, em maio de 2022, a lei estadual abriu um período de um ano para os sobreviventes de crimes sexuais processarem os seus agressores, mesmo que o prazo de prescrição das suas reivindicações tivesse expirado.

Cuomo foi uma das várias figuras de destaque processadas nas horas vitoriosas antes de a lei expirar, à meia-noite de quinta-feira.

O ex-governador negou repetida e veementemente as alegações de Camiso. Seu advogado na sexta-feira classificou o caso como uma tentativa de “captura de dinheiro”.

“As alegações da Sra. Camiso são falsas, e é por isso que o promotor distrital de Albany rejeitou o caso há dois anos, após uma investigação completa”, disse a advogada de Cuomo, Rita Clavin, à CNN em um comunicado. A aparente tentativa de extorsão da Comissão irá falhar. Estamos ansiosos para vê-la no tribunal.

A intimação lista Cuomo, o estado de Nova York e outro ex-assessor de Cuomo como réus e pede indenização por “danos pessoais substanciais e perdas econômicas para os demandantes”.

Camiso foi uma das mulheres que conversou com investigadores contratados pelo gabinete da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, para investigar alegações de má conduta sexual por parte do ex-governador. O relatório motivou a renúncia de Cuomo, que ele anunciou uma semana após sua divulgação, em 10 de agosto de 2021.

De acordo com o relatório estadual, Camiso disse aos investigadores que Cuomo agarrou suas nádegas durante um abraço e durante uma sessão de fotos. O relatório também detalhou uma alegação relatada anteriormente pelo Albany Times Union de que Cuomo supostamente enfiou a mão por baixo da blusa e agarrou seu seio em um incidente na mansão do governador.

Em janeiro de 2022, o Tribunal da Cidade de Albany rejeitou a queixa de toque forçado depois que o promotor distrital se recusou a prosseguir com a queixa. Depois que o gabinete do xerife do condado apresentou as acusações de contravenção contra Cuomo, o promotor distrital de Albany, David Soares, apresentou uma carta dizendo que considerava Camiso “credível”, mas “impossível de provar além de qualquer dúvida razoável em um tribunal criminal”.

A intimação apresentada esta semana pelo Commisso alega que a conduta da ex-governadora incluiu “avanços sexuais indesejados” e “comentários sexuais” sobre sua aparência e vida pessoal. Alega também que Cuomo excluiu incidentes de abuso sexual e “tarefas humilhantes e degradantes, abraços, beijos” detalhados no relatório estadual de 2021.

Diz que ela foi submetida a uma conduta “objetivamente injusta e abusiva”, acreditando que “deveria sofrer para manter o seu emprego”.

A intimação alega que Camiso sofreu retaliação após rejeitar as tentativas de Cuomo de se envolver em atividades sexuais e posteriormente denunciar a conduta.

A Comissão diz que a então vice-governadora, agora governadora Kathy Hochul, foi demitida do escritório principal e relegada à “tarefa servil de atender os telefones” do escritório de Hochul, de acordo com o documento.

O governador Hochul não é réu nomeado no processo, mas é mencionado na descrição da intimação.

O porta-voz de Hochul, Avi Small, disse à CNN em comunicado: “A afirmação sobre o então vice-governador Hochul é um erro porque ele não tem controle sobre as decisões do pessoal da câmara executiva. Só podemos considerar esta alegação como um erro na preparação da intimação.

O estado de Nova York está listado como réu e a CNN entrou em contato para comentar.

Enquanto isso, Política Cuomo – citando oito pessoas que falaram com ele ou com seu círculo íntimo – disse esta semana que estava avaliando quão viável seria uma potencial candidatura para prefeito em meio à investigação pendente do FBI sobre o prefeito de Nova York, Eric Adams. atenção Dinheiro de campanha, favores e potencial influência estrangeira.

Notícias das ambições políticas de Cuomo surgiram em um documento judicial apresentado sob a mesma Lei de Sobreviventes Adultos antes de Adams ser acusado de agressão sexual em 1993.

Adams negou repetida e veementemente as acusações e diz que não se lembra de ter conhecido a mulher.

Em comunicado à CNN, Commisso disse: “Me enoja que Andrew Cuomo, para prefeito, esteja sequer considerando concorrer a um cargo público. [Eric] Adams foi assediado sexualmente.

