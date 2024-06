Os Celtics conquistaram seu 18º campeonato da NBA com uma vitória no jogo 5 sobre o Mavericks

BOSTON – O Boston Celtics é o campeão da NBA novamente, conquistando um título histórico na noite de segunda-feira que irá repercutir de costa a costa e criar legados para os pilares atuais desta franquia histórica.

O Celtics derrotou o Dallas Mavericks por 106-88 no jogo 5 das finais da NBA de 2024 para assumir a liderança da série por 4-1 e conquistar o 18º campeonato da NBA, recorde da liga.

Um mar de confetes verdes e brancos caiu das vigas do TD Garden antes que o técnico do Celtics, Joe Mazzulla, o técnico mais jovem a conquistar o título em pelo menos 48 anos, erguesse o Troféu Larry O’Brien. A maior parte da força policial de Boston estava estacionada fora da arena, os bares da área foram obrigados a não deixar ninguém entrar após o intervalo e a fecharem suas portas e janelas com tábuas se a celebração do campeonato saísse do controle. Uma hora depois do jogo, os torcedores do Celtic subiam nas luzes da rua Causeway Street, fora da arena.

Por que tanto alarido em torno da maior franquia de todos os tempos da NBA? Para o Celtics, já faz um tempo. Boston encerrou uma seca de títulos de 16 anos e rompeu relações com o rival Los Angeles Lakers desde 2020.

“Quer dizer, será uma noite que lembrarei pelo resto da minha vida, o jogo, a celebração, esses momentos”, disse a estrela do Celtics e jogador principal da NBA, Jayson Tatum. “Tive que ouvir tudo o que as pessoas diziam sobre mim e esta noite valeu a pena.”

Tatum e Jaylen Brown, co-âncoras do Celtics desde a temporada de estreia de Tatum em 2017, poderiam ocupar seu lugar entre os gigantes de Boston para pendurar bandeiras diante deles. Tatum terminou com 31 pontos, 11 assistências e oito rebotes, enquanto Brown somou 21 pontos.

Brown, que se sentiu arrasado por não ter sido nomeado para nenhum dos três times All-NBA nesta temporada, agora está muito entusiasmado com o hardware. Na segunda-feira, Brown ganhou o prêmio Phil Russell de MVP das finais da NBA, após sua vitória como MVP durante as finais da conferência.

Brown teve média de 20,8 pontos, 5,4 rebotes, 5,0 assistências, 1,6 roubadas de bola e 0,8 bloqueios nas finais. Tatum foi melhor estatisticamente (mais pontos, rebotes e assistências), mas Brown foi o jogador mais firme que fez jogadas de embreagem na série anterior, quando os jogos estavam disputados.

“Não consigo colocar a emoção em palavras, é só que sou abençoado e grato”, disse Brown, que ficou emocionado ao refletir sobre a conquista do MVP, em homenagem a Russell. Um guia para todas as lendas celtas e marrons.

“É um esforço de toda a equipe”, continuou Brown. “Poderia ter ido para qualquer um, poderia ter ido para Jason. Não posso dizer o suficiente sobre seu altruísmo, não posso dizer o suficiente sobre sua atitude e como ele abordou não apenas a série ou as finais, mas os playoffs em geral.

Boston não perdia na série e liderava por 21 pontos no intervalo, graças à cesta de 3 pontos de Payton Pritchard de 49 pés que fechou a campainha do segundo quarto. Melhor time da NBA em toda a temporada, o Celtics acertou o Dallas no vidro pela 80ª vez em 101 jogos (51 rebotes a 35) e marcou mais 10 pontos na linha de falta.

Batten Prichard Halford acerta em cheio 🔥 Os Celtics lideram por 21 pontos no intervalo. 🎥 @espn pic.twitter.com/KbSZ73akEB – O Atlético (@TheAthletic) 18 de junho de 2024

O pivô do Celtics, Kristaps Porziņģis, que deixou o jogo 2 com uma rara entorse no ligamento perto do tornozelo esquerdo, voltou para o argumento decisivo e marcou cinco pontos. Para reforçar esse elenco já extenso, Jrue Holiday, que foi contratado na temporada passada junto com Porcis, marcou 15 pontos. Ele se tornou campeão pela segunda vez em 2021 ao vencer com o Milwaukee Bucks.

Tanto Tatum quanto Holiday se comprometeram a jogar pela equipe dos EUA nas Olimpíadas de Paris e provavelmente ganharão a medalha de ouro nos mesmos meses de verão após o título. Holiday conseguiu isso em 2021, quando os americanos ganharam o ouro em Tóquio.

Derrick White deu ao Boston 14 pontos e oito rebotes caso a equipe olímpica precisasse de uma lesão. Ele caiu na quadra no primeiro tempo e cortou o lábio Um palito.

“Eu perderia todos os meus dentes por um campeonato”, disse White.

O Mavericks, o quinto time do Oeste com apenas dois jogadores rotativos com mais de 27 anos, foi liderado por Luka Doncic com 28 pontos e 12 rebotes. Kyrie Irving, ex-jogador do Celtics, sofreu um difícil jogo 5 com 15 pontos em 5 de 16 arremessos, pior do que o placar indicado.

Dallas reformulou sua equipe no prazo final de negociação. Esses movimentos mudaram a trajetória dos Mavs, mas não o suficiente para que pudessem competir seriamente com os Celtics.

“(Os Celtics) são um grande time”, disse Doncic, que jogou a série com uma lesão no peito e na perna. “Eles estão juntos há muito tempo, tiveram que passar por tudo, então teremos que olhar para eles, como jogam, amadurecem e têm ótimos jogadores.

“Podemos aprender com isso. Temos que lutar na próxima temporada.

Desde a temporada de estreia de Brown em 2016-17, Tatum e Brown levaram Boston a seis aparições em finais de conferências e duas aparições em finais da NBA até segunda-feira à noite, quando finalmente conseguiram se classificar. Eles estabeleceram o recorde da NBA de mais jogos de playoffs disputados juntos antes de ganhar um título (107).

Os dois se combinaram para sustentar uma derrota nas finais de 2022 para o Golden State – perderam o jogo 6 em casa – e quase se recuperaram de uma desvantagem de 3 a 0 nas finais da conferência de 2023 antes de cair no jogo 7 em Miami. Tatum marcou o quinto maior número de pontos nos playoffs durante seu primeiro título, atrás apenas de Jerry West, LeBron James, Dirk Nowitzki e Kevin Durant.

Jayson Tatum ganhou seu primeiro troféu Larry O’Brien com apenas 26 anos 🏆 🎥 @NBApic.twitter.com/Lje5nFzxWg – O Atlético (@TheAthletic) 18 de junho de 2024

“Acho que (Brown) e JD deveriam ser separados (MVP), mas esses dois caras em particular têm sido quase como estudantes e (agora) estão se tornando professores por direito próprio”, disseram Tatum e seus companheiros de equipe Irving. Marrom de 2017 a 2019.

Al Horford, o pivô de 38 anos do Celtics, disputou o segundo maior número de jogos nos playoffs (186) antes de seu primeiro título. Apenas Karl Malone (193) jogou mais partidas. Horford terminou com nove pontos e nove rebotes em 32 minutos.

No outro extremo do espectro, Mazzulla, 35 anos, é o treinador mais jovem a conquistar um título desde a fusão ABA-NBA em 1976. Mazzulla é o sexto treinador a vencer com 35 anos ou mais e o primeiro desde Bill Russell em 1969.

“A coisa mais importante, algo que realmente passou pela minha cabeça ao longo deste processo, é que não se pode perder aqueles que vieram antes de nós”, disse Mazzulla. “Quero ter certeza de que todas as pessoas que trabalharam para o Celtics, jogaram para o Celtics que não venceram, que seu trabalho e o que fizeram não passaram despercebidos ou que não influenciaram onde estamos hoje. .”

Desde que os Golden State Warriors derrotaram o Cleveland Cavaliers em cinco jogos nas finais de 2017, o primeiro No. Boston quebrou seu segundo período mais longo entre títulos na história da franquia. O período mais longo de 22 temporadas do Celtics – de 1986 a 2008 – foi a última seqüência de títulos do Celtics.

“Quando você olha para a jornada deles ao longo de sete anos, acho que eles tiveram experiências de aprendizado com sucesso e fracasso”, disse o técnico do Dallas, Jason Kidd, “compreensão para nós, estamos juntos há cinco meses, alguns de nós, então tem sido uma jornada muito positiva.”, estamos aqui. Vamos ver o que podemos fazer quando chegarmos à final e entendermos que temos que jogar o nosso melhor basquete.

“Infelizmente, o Boston foi melhor do que nós nesta série e ganhou o campeonato.”

O editor da equipe, James Jackson, contribuiu para esta história.

(Foto: Elsa/Getty Images)