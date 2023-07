ATUALIZAÇÃO: A polícia estadual ‘não tem motivos para acreditar’ que Barham deixou a área | Notícias, Esportes, Empregos

Acredita-se que o fugitivo da prisão Michael Parham esteja na área geral do condado de Warren, de acordo com uma atualização da tarde de sábado da Polícia do Estado da Pensilvânia.

O comando da operação foi transferido da Polícia de Warren City para a Polícia do Estado da Pensilvânia na noite de sexta-feira.

“Pedimos ao público que mantenha suas residências, dependências e veículos seguros o tempo todo.” Triforce disse em um comunicado divulgado no sábado.

“Várias áreas foram verificadas e o público deve continuar esperando ver um aumento da presença da polícia em todo o condado de Warren”. O relatório explicou.

“Não temos motivos para acreditar que Barham deixou o domínio público.” Uma atualização diz sábado à tarde. “Barham é um sobrevivente autodidata com treinamento militar e pode estar em uma área arborizada.”

Isso foi mencionado na atualização “Ele pode ter trocado de roupa” Ele escapou com o macacão inicial e a jaqueta jeans.

O US Marshals Service adicionou uma recompensa de $ 7.5000 – além de $ 2.000 do Warren County Crime Stoppers – por informações que levem à sua prisão.

“Esta continua sendo uma investigação muito fluida e ativa sendo conduzida com nossos parceiros de aplicação da lei.”

Qualquer pessoa com informações é encorajada a ligar para 814-728-3600.

Receba as principais notícias de hoje e muito mais diretamente na sua caixa de entrada